Як підняти рівень заліза в крові — продукти та вітаміни

Приймання вітамінів. Фото: Pexels

Анемія часто зустрічається у багатьох пацієнтів, адже пов'язана із дефіцитом заліза, якого нерідко бракує у раціоні людей. Особливо часто анемія діагностується у жінок. Якщо тривалий час не підвищувати рівень заліза в крові, то це може призвести до розвитку хронічної анемії, що потребує тривалого лікування. Проте правильний підхід до харчування і вживання вітамінів може допомогти підвищити рівень заліза природним шляхом.

Новини.LIVE розповість, які продукти треба вживати для відмінного рівня заліза в крові.

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Які вітаміни та мінерали сприяють засвоєнню заліза в крові

Для того, щоб залізо добре засвоювалося, необхідно враховувати низку факторів, які сприяють його метаболізму.

Цинк відіграє ключову роль у метаболізмі заліза. Якщо в організмі не вистачає цинку, навіть підвищений рівень заліза не буде засвоюватися належним чином. Проте надмірне вживання магнію, міді або заліза може заважати його засвоєнню.

Мідь також впливає на засвоєння заліза. Її дефіцит може призводити до анемії, яка іноді залишається непоміченою. Крім того, нестача міді може бути причиною ранньої сивини.

Марганець впливає на функціонування білків, які регулюють рівень заліза в крові.

Вітамін С здатен покращити засвоюваність заліза на 30%, тому його споживання разом із продуктами, багатими на залізо, особливо корисне.

Продукти, які допоможуть підняти рівень заліза

Свіжий шпинат. Фото: Pexels

Замість харчових добавок або на додаток до них варто звернути увагу на продукти, багаті на залізо, вітаміни та мінерали. Так на цинк багаті устриці, яловичина, субпродукти, крупи. А от горіхи, насіння, м’ясо, морепродукти допоможуть організму поповнити запаси міді.

Устриці. Фото: Pexels

Також варто ввести в раціон журавлину, чорниці, горіхи та бобові, які багаті на марганець. А от вітамін С у багатій кількості міститься в солодкій паприці, петрушці, чорній смородині, шпинаті.

Рекомендації для покращення засвоєння заліза

Поєднуйте продукти, багаті на залізо, з джерелами вітаміну С (наприклад, м’ясо зі шпинатом або лимонним соком). Також утримайтесь від чаю та кави під час їжі, оскільки вони можуть зменшувати засвоєння заліза.

Уникайте надмірного споживання кальцію разом із продуктами, багатими на залізо, оскільки кальцій може перешкоджати його засвоєнню.

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