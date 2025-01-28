Как поднять уровень железа в крови — продукты и витамины

Прием витаминов. Фото: Pexels

Анемия часто встречается у многих пациентов, ведь связана с дефицитом железа, которого нередко не хватает в рационе людей. Особенно часто анемия диагностируется у женщин. Если длительное время не повышать уровень железа в крови, то это может привести к развитию хронической анемии, требующей длительного лечения. Однако правильный подход к питанию и употребление витаминов может помочь повысить уровень железа естественным путем.

Новини.LIVE расскажет, какие продукты надо употреблять для отличного уровня железа в крови.

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Какие витамины и минералы способствуют усвоению железа в крови

Для того чтобы железо хорошо усваивалось, необходимо учитывать ряд факторов, которые способствуют его метаболизму.

Цинк играет ключевую роль в метаболизме железа. Если в организме не хватает цинка, даже повышенный уровень железа не будет усваиваться должным образом. Однако чрезмерное употребление магния, меди или железа может мешать его усвоению.

Медь также влияет на усвоение железа. Ее дефицит может приводить к анемии, которая иногда остается незамеченной. Кроме того, недостаток меди может быть причиной ранней седины.

Марганец влияет на функционирование белков, которые регулируют уровень железа в крови.

Витамин С способен улучшить усвояемость железа на 30%, поэтому его потребление вместе с продуктами, богатыми железом, особенно полезно.

Продукты, которые помогут поднять уровень железа

Свежий шпинат. Фото: Pexels

Вместо пищевых добавок или в дополнение к ним стоит обратить внимание на продукты, богатые железом, витаминами и минералами. Так цинком богаты устрицы, говядина, субпродукты, крупы. А вот орехи, семечки, мясо, морепродукты помогут организму пополнить запасы меди.

Устрицы. Фото: Pexels

Также стоит ввести в рацион клюкву, чернику, орехи и бобовые, которые богаты марганцем. А вот витамин С в богатом количестве содержится в сладкой паприке, петрушке, черной смородине, шпинате.

Рекомендации для улучшения усвоения железа

Сочетайте продукты, богатые железом, с источниками витамина С (например, мясо со шпинатом или лимонным соком). Также воздержитесь от чая и кофе во время еды, поскольку они могут уменьшать усвоение железа.

Избегайте чрезмерного потребления кальция вместе с продуктами, богатыми железом, поскольку кальций может препятствовать его усвоению.

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