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Причини болю в ногах — в яких випадках краще звернутися до лікаря

26 січня 2025 15:01
Андрій Плахонін - Редактор
Чому болять ноги та коли варто звернутися до лікаря
Біль в ногах. Ілюстративне фото: depositphotos
Андрій Плахонін - Редактор

Людина може відчувати біль в ногах через низку причин, зокрема, від втоми. Дискомфорт може бути періодичним або постійним, в деяких випадках варто звертатися до лікаря.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Причини болю в ногах

Біль в ногах може виникати раптово, бути постійним чи періодичним та змінюватися за інтенсивністю. Інколи неприємні відчуття віддають в поперек, сідниці та навіть хребет.

Найпоширенішими причинами болю є судоми, які відбуваються внаслідок спазму м'язів. Зазвичай він виникає через зневоднення, сильне навантаження чи м'язову напругу, нестачу магнію, натрію, калію, кальцію та після довготривалої сильної блювоти.

Внаслідок травмування кінцівки суглоб може бути розтягнений, забитий, зламаний чи вивихнутий. На місці болю часто не буде видимих ушкоджень, але воно почервоніє або набрякне. 

Іншою причиною болю є тромбоз глибоких вен, коли  згусток крові закриває судину. Зазвичай це стається після довгого лежання, перельотів чи операцій. Ще людина може хворіти на варикоз, коли на ногах проступають сині підшкірні вени й в деяких випадках темніє шкіра, присутній набряк та свербіж.

А сильний біль під час будь-яких фізичних навантажень свідчить про захворювання периферичних артерій, коли людина має характерну кульгавість. Також сильний дискомфорт може бути у разі інфекції — як на шкірі, так у м'яких тканинах чи кістці.

Про хвороби суглобів може свідчити сильний біль внаслідок гострого запалення чи травми, а за дегенеративних змін в суглобах з'являються дискомфорт і скутість.

Якщо людина хворіє на діабет, зловживає алкоголем або курить, відбувається пошкодження нервів. Під фасцією на м'язах може виникнути сильна кровотеча і з'являється набряк, нога холодна та бліда. Це називається компартмент-синдром — тканини починають гинути, адже тиск порушує кровотік.

Пухлини в кінцівках часто супроводжуються болем, а також є причиною частих переломів, бо стоншується кістка. У випадку зміщення міжхребцевого диска відбувається здавлення сідничного м'яза.

Крім того, у ранньому віці в дітей може проявитися хвороба Пертеса — некроз головки стегнової кістки, коли вона "вилітає" з суглобової поверхні. Дитина при цьому може кульгати. А також у віці 11-15 років буває рідкісна хвороба, як епіфізеоліз головки стегнової кістки — коли вона  "зісковзує" з вертлюжної западини. 

Як самостійно позбутися болю

Ви можете самостійно допомогти собі прибрати або послабити біль:

  • відпочиньте, якщо біль з'явився через надмірну втому;
  • підніміть стопу вище стегна для розслаблення м'язів і зменшення набряку;
  • прикладіть холод до травмованої ділянки;
  • прийміть знеболююче на основі ібупрофену, парацетамолу тощо;
  • зробіть масаж у разі судоми чи після довгого навантаження;
  • створіть компресію — замотайте ногу еластичним бинтом.

Коли варто звертатися до лікаря

У деяких випадках краще за все буде викликати швидку для надання медичної допомоги:

  • якщо біль сильний та не дає переносити вагу тіла на ногу чи взагалі ходити;
  • на нозі є відкрита рана, в просвіті якої видно сухожилля, кістку;
  • більша частина ноги гаряча і червона;
  • під час травми було чутно скрегіт чи гучне клацання;
  • нога на вигляд дуже бліда та холодна на дотик;
  • ноги набрякли, є проблеми з диханням.

А в деяких випадках варто якнайшвидше звернутися до лікаря:

  • є ознаки інфекції: почервоніння, припухлість, різке підвищення температури на нозі;
  • біль не слабшає, а тільки поширюється;
  • після тривалого сидіння починають боліти гомілки;
  • біль без видимих причин і раптово.

Також існують випадки, коли швидка медична допомога не є необхідною й можна запланувати свій візит до лікаря:

  • біль в ногах постійно виникає після ходьби або під час руху;
  • ноги набрякають;
  • на ногах з'явилися розширені вени, які болять під час дотику.

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