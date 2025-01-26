Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медцентр arrow Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу arrow

Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу

26 января 2025 15:01
Андрей Плахонин - Редактор
Почему болят ноги и когда стоит обратиться к врачу
Боль в ногах. Иллюстративное фото: depositphotos
Андрей Плахонин - Редактор

Человек может испытывать боль в ногах по ряду причин, в частности, от усталости. Дискомфорт может быть периодическим или постоянным, в некоторых случаях стоит обращаться к врачу.

Об этом говорится в материале ТСН.

Читайте также:

Причины боли в ногах

Боли в ногах могут возникать внезапно, быть постоянными или периодическими и меняться по интенсивности. Иногда неприятные ощущения отдают в поясницу, ягодицы и даже позвоночник.

Самыми распространенными причинами боли являются судороги, которые происходят вследствие спазма мышц. Обычно она возникает из-за обезвоживания, сильной нагрузки или мышечного напряжения, недостатка магния, натрия, калия, кальция и после длительной сильной рвоты.

Вследствие травмирования конечности сустав может быть растянут, ушиблен, сломан или вывихнут. На месте боли часто не будет видимых повреждений, но оно покраснеет или отечет.

Другой причиной боли является тромбоз глубоких вен, когда сгусток крови закрывает сосуд. Обычно это происходит после долгого лежания, перелетов или операций. Еще человек может болеть варикозом, когда на ногах проступают синие подкожные вены и в некоторых случаях темнеет кожа, присутствует отек и зуд.

А сильная боль во время любых физических нагрузок свидетельствует о заболевании периферических артерий, когда человек имеет характерную хромоту. Также сильный дискомфорт может быть в случае инфекции — как на коже, так в мягких тканях или кости.

О болезнях суставов может свидетельствовать сильная боль вследствие острого воспаления или травмы, а при дегенеративных изменениях в суставах появляются дискомфорт и скованность.

Если человек болеет диабетом, злоупотребляет алкоголем или курит, происходит повреждение нервов. Под фасцией на мышцах может возникнуть сильное кровотечение и появляется отек, нога холодная и бледная. Это называется компартмент-синдром — ткани начинают погибать, ведь давление нарушает кровоток.

Опухоли в конечностях часто сопровождаются болью, а также являются причиной частых переломов, так как истончается кость. В случае смещения межпозвоночного диска происходит сдавливание седалищной мышцы.

Кроме того, в раннем возрасте у детей может проявиться болезнь Пертеса — некроз головки бедренной кости, когда она "вылетает" из суставной поверхности. Ребенок при этом может хромать. А также в возрасте 11-15 лет бывает такая редкая болезнь, как эпифизеолиз головки бедренной кости — когда она соскальзывает с вертлужной впадины.

Как самостоятельно избавиться от боли

Вы можете самостоятельно помочь себе убрать или ослабить боль:

  • отдохните, если боль появилась из-за чрезмерной усталости;
  • поднимите стопу выше бедра для расслабления мышц и уменьшения отека;
  • приложите холод к травмированной области;
  • примите обезболивающее на основе ибупрофена, парацетамола и т.д.;
  • делайте массаж в случае судороги или после долгой нагрузки;
  • создайте компрессию — замотайте ногу эластичным бинтом.

Когда стоит обращаться к врачу

В некоторых случаях лучше всего будет вызвать скорую для оказания медицинской помощи:

  • если боль сильная и не дает переносить вес тела на ногу или вообще ходить;
  • на ноге есть открытая рана, в просвете которой видно сухожилия, кость;
  • большая часть ноги горячая и красная;
  • во время травмы был слышен скрежет или громкий щелчок;
  • нога на вид очень бледная и холодная на ощупь;
  • ноги отекли, есть проблемы с дыханием.

А в некоторых случаях стоит как можно быстрее обратиться к врачу:

  • есть признаки инфекции: покраснение, припухлость, резкое повышение температуры на ноге;
  • боль не ослабевает, а только распространяется;
  • после длительного сидения начинают болеть голени;
  • боль без видимых причин и внезапно.

Также существуют случаи, когда скорая медицинская помощь не является необходимой и можно запланировать свой визит к врачу:

  • боль в ногах постоянно возникает после ходьбы или во время движения;
  • ноги отекают;
  • на ногах появились расширенные вены, которые болят при прикосновении.

Ранее мы писали, почему немеют пальцы рук и о каких болезнях это может свидетельствовать.

Также стало известно, с помощью каких симптомов можно определить раннюю стадию болезни Альцгеймера.

здоровье лечение ноги врачи боль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:57 Будьте осторожны — завтра в Харькове будет опасная погода

15:56 Акция FreeAzov — одесситы требуют освобождения пленных

15:56 Тюрьма вместо штрафов — за какие нарушения ФЛП могут посадить

15:31 Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

15:23 Все еще Бунина — в Одессе разгорелся скандал из-за указателей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:15 Украинцы в США — как не стать депортированными в 2025 году

15:12 Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине

15:10 Если хотите выкупить жилье в аренде — налоговая раскрыла нюансы

15:01 Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу

14:58 Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025

15:57 Будьте осторожны — завтра в Харькове будет опасная погода

15:56 Акция FreeAzov — одесситы требуют освобождения пленных

15:56 Тюрьма вместо штрафов — за какие нарушения ФЛП могут посадить

15:31 Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

15:23 Все еще Бунина — в Одессе разгорелся скандал из-за указателей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:15 Украинцы в США — как не стать депортированными в 2025 году

15:12 Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине

15:10 Если хотите выкупить жилье в аренде — налоговая раскрыла нюансы

15:01 Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу

14:58 Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать