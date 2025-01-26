Почему болят ноги и когда стоит обратиться к врачу

Боль в ногах. Иллюстративное фото: depositphotos

Человек может испытывать боль в ногах по ряду причин, в частности, от усталости. Дискомфорт может быть периодическим или постоянным, в некоторых случаях стоит обращаться к врачу.

Об этом говорится в материале ТСН.

Читайте также:

Причины боли в ногах

Боли в ногах могут возникать внезапно, быть постоянными или периодическими и меняться по интенсивности. Иногда неприятные ощущения отдают в поясницу, ягодицы и даже позвоночник.

Самыми распространенными причинами боли являются судороги, которые происходят вследствие спазма мышц. Обычно она возникает из-за обезвоживания, сильной нагрузки или мышечного напряжения, недостатка магния, натрия, калия, кальция и после длительной сильной рвоты.

Вследствие травмирования конечности сустав может быть растянут, ушиблен, сломан или вывихнут. На месте боли часто не будет видимых повреждений, но оно покраснеет или отечет.

Другой причиной боли является тромбоз глубоких вен, когда сгусток крови закрывает сосуд. Обычно это происходит после долгого лежания, перелетов или операций. Еще человек может болеть варикозом, когда на ногах проступают синие подкожные вены и в некоторых случаях темнеет кожа, присутствует отек и зуд.

А сильная боль во время любых физических нагрузок свидетельствует о заболевании периферических артерий, когда человек имеет характерную хромоту. Также сильный дискомфорт может быть в случае инфекции — как на коже, так в мягких тканях или кости.

О болезнях суставов может свидетельствовать сильная боль вследствие острого воспаления или травмы, а при дегенеративных изменениях в суставах появляются дискомфорт и скованность.

Если человек болеет диабетом, злоупотребляет алкоголем или курит, происходит повреждение нервов. Под фасцией на мышцах может возникнуть сильное кровотечение и появляется отек, нога холодная и бледная. Это называется компартмент-синдром — ткани начинают погибать, ведь давление нарушает кровоток.

Опухоли в конечностях часто сопровождаются болью, а также являются причиной частых переломов, так как истончается кость. В случае смещения межпозвоночного диска происходит сдавливание седалищной мышцы.

Кроме того, в раннем возрасте у детей может проявиться болезнь Пертеса — некроз головки бедренной кости, когда она "вылетает" из суставной поверхности. Ребенок при этом может хромать. А также в возрасте 11-15 лет бывает такая редкая болезнь, как эпифизеолиз головки бедренной кости — когда она соскальзывает с вертлужной впадины.

Как самостоятельно избавиться от боли

Вы можете самостоятельно помочь себе убрать или ослабить боль:

отдохните, если боль появилась из-за чрезмерной усталости;

поднимите стопу выше бедра для расслабления мышц и уменьшения отека;

приложите холод к травмированной области;

примите обезболивающее на основе ибупрофена, парацетамола и т.д.;

делайте массаж в случае судороги или после долгой нагрузки;

создайте компрессию — замотайте ногу эластичным бинтом.

Когда стоит обращаться к врачу

В некоторых случаях лучше всего будет вызвать скорую для оказания медицинской помощи:

если боль сильная и не дает переносить вес тела на ногу или вообще ходить;

на ноге есть открытая рана, в просвете которой видно сухожилия, кость;

большая часть ноги горячая и красная;

во время травмы был слышен скрежет или громкий щелчок;

нога на вид очень бледная и холодная на ощупь;

ноги отекли, есть проблемы с дыханием.

А в некоторых случаях стоит как можно быстрее обратиться к врачу:

есть признаки инфекции: покраснение, припухлость, резкое повышение температуры на ноге;

боль не ослабевает, а только распространяется;

после длительного сидения начинают болеть голени;

боль без видимых причин и внезапно.

Также существуют случаи, когда скорая медицинская помощь не является необходимой и можно запланировать свой визит к врачу:

боль в ногах постоянно возникает после ходьбы или во время движения;

ноги отекают;

на ногах появились расширенные вены, которые болят при прикосновении.

Ранее мы писали, почему немеют пальцы рук и о каких болезнях это может свидетельствовать.

Также стало известно, с помощью каких симптомов можно определить раннюю стадию болезни Альцгеймера.