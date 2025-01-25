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Які ранні симптоми вказують на розвиток хвороби Альцгеймера

25 січня 2025 10:28
Андрій Плахонін - Редактор
Ранні симптоми хвороби Альцгеймера — що потрібно знати
Погане самопочуття. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Хвороба Альцгеймера поступово руйнує когнітивні функції людини. Більшість вважає, що найголовнішим та найтривожнішим симптомом розвитку хвороби є проблеми з пам’яттю, але останні дослідження доводять, що ранні симптоми можуть бути зовсім іншими. Одним із таких сигналів є втрата нюху, яка може з’явитися в людини задовго до появи будь-яких помітних когнітивних порушень.

Про це повідомляє ТСН.

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Втрата нюху може сигналізувати про розвиток Альцгеймера

Науковці відзначають, що втрата здатності розпізнавати запахи є ранньою ознакою хвороби Альцгеймера. Це пов’язано з ураженням ділянок мозку, зокрема нюхової цибулини, які відповідають за обробку сигналів про запахи. Втрата нюху або аносмія може проявлятися поступово: людина починає погано розрізняти навіть різкі запахи, такі як парфуми, кава чи спеції. Крім того, людина може відчувати запахи по іншому, наприклад, добре знайомі аромати можуть здатися чужими або дивними. 

Дослідження показують, що люди, які після 70 років не можуть розпізнати запахи троянди, лимона чи цибулі, мають підвищений ризик розвитку деменції впродовж наступного десятиліття. Основною причиною цього є накопичення амілоїдних бляшок у мозку, які порушують передачу сигналів між нейронами, відповідальними за нюх.

Варто зазначити, що втрата нюху може бути викликана і іншими чинниками, такими як інфекції, травми голови чи алергії. Однак, якщо цей симптом триває довго і супроводжується іншими когнітивними змінами, слід звернутися до лікаря.

Інші ранні ознаки хвороби Альцгеймера

Окрім втрати нюху, існують й інші симптоми, які можуть свідчити про ранній розвиток хвороби.

  • Людина забуває нещодавні події, інформацію чи повторює одні й ті самі дії.
  • Пацієнт може загубитися у знайомій місцевості або не розуміти, який зараз день.
  • Дії, які раніше були звичними, стають викликом: приготування їжі, одягання чи використання побутових приладів.
  • Дратівливість, депресія, апатія або уникання соціальних контактів стають частими проявами.
  • Людина забуває назви предметів, повторює слова чи має труднощі з формулюванням думок.

Рання діагностика хвороби Альцгеймера дає змогу вчасно почати лікування, яке сповільнює прогресування захворювання. Хоча наразі не існує методів повного вилікування, раннє втручання допомагає покращити якість життя пацієнта та його родини.

Нагадаємо, у США нещодавно схвалили новий засіб лікування від депресії у вигляді спрею для носа. Також лікарі пояснили, які серйозні захворювання можуть викликати оніміння пальців рук. 

здоров'я хвороба симптоми Альцгеймер погане самопочуття

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