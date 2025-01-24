У США почали використовувати назальний спрей від депресії

У США схвалили новий спосіб лікування депресії
У Сполучених Штатах Америки можна використовувати назальний спрей для самостійного лікування депресивного розладу. Відповідне рішення ухвалило Управління з продовольства і медикаментів країни.
Про це йдеться на сайті виробника Johnson & Johnson.
Спрей від депресії
Назальний спрей під назвою Spravato має один з основних компонентів кетаміну під назвою "ескетамін". Наразі його схвалили вже у 77 країнах та призначили понад 140 тисячам пацієнтів.
Як більшість препаратів від депресії, він діє як неселективний, неконкурентний антагоніст рецептора N-метил-D-аспартату (NMDA). Але водночас він впливає на нейромедіатор глутамат, чого не роблять інші.
У матеріалі йдеться, що дисбаланс у рівнях глутамату в людини може призвести до виснаження, проблем з концентрацією та клінічних депресивних проблем.
Під час дослідження добровольців розділили на дві групи: одна отримувала ліки, а інша — плацебо. Після цього учасники пройшли опитування для визначення стану свого психічного здоров’я.
Серед тих, хто приймав Spravato, про ремісію повідомили 22,5%, а плацебо — 7,6%.
Побічні ефекти
Наразі спрей використовують під наглядом в клініці та він має деякі побічні ефекти: тимчасову нудоту, блювання та втому. Також можливе тимчасове підвищення тиску, психічна туманність і проблеми з сечовим міхуром.
Тому пацієнтам не рекомендують керувати автомобілем та треба, аби після кожного прийому їх хтось відвозив додому.
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