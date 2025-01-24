У США почали використовувати назальний спрей від депресії

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У Сполучених Штатах Америки можна використовувати назальний спрей для самостійного лікування депресивного розладу. Відповідне рішення ухвалило Управління з продовольства і медикаментів країни.

Про це йдеться на сайті виробника Johnson & Johnson.

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Спрей від депресії

Назальний спрей під назвою Spravato має один з основних компонентів кетаміну під назвою "ескетамін". Наразі його схвалили вже у 77 країнах та призначили понад 140 тисячам пацієнтів.

Як більшість препаратів від депресії, він діє як неселективний, неконкурентний антагоніст рецептора N-метил-D-аспартату (NMDA). Але водночас він впливає на нейромедіатор глутамат, чого не роблять інші.

У матеріалі йдеться, що дисбаланс у рівнях глутамату в людини може призвести до виснаження, проблем з концентрацією та клінічних депресивних проблем.

Під час дослідження добровольців розділили на дві групи: одна отримувала ліки, а інша — плацебо. Після цього учасники пройшли опитування для визначення стану свого психічного здоров’я.

Серед тих, хто приймав Spravato, про ремісію повідомили 22,5%, а плацебо — 7,6%.

Побічні ефекти

Наразі спрей використовують під наглядом в клініці та він має деякі побічні ефекти: тимчасову нудоту, блювання та втому. Також можливе тимчасове підвищення тиску, психічна туманність і проблеми з сечовим міхуром.

Тому пацієнтам не рекомендують керувати автомобілем та треба, аби після кожного прийому їх хтось відвозив додому.

Нагадаємо, в Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця 30-річному пацієнту.

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