В США начали использовать назальный спрей от депрессии

В США одобрили новый способ лечения депрессии
В Соединенных Штатах Америки можно использовать назальный спрей для самостоятельного лечения депрессивного расстройства. Соответствующее решение приняло Управление по продовольствию и медикаментам страны.
Об этом говорится на сайте производителя Johnson & Johnson.
Спрей от депрессии
Назальный спрей под названием Spravato имеет один из основных компонентов кетамина под названием "эскетамин". Сейчас его одобрили уже в 77 странах и назначили более 140 тысячам пациентов.
Как большинство препаратов от депрессии, он действует как неселективный, неконкурентный антагонист рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA). Но в то же время он влияет на нейромедиатор глутамат, чего не делают другие.
В материале говорится, что дисбаланс в уровнях глутамата у человека может привести к истощению, проблемам с концентрацией и клиническим депрессивным проблемам.
В ходе исследования добровольцев разделили на две группы: одна получала лекарства, а другая — плацебо. После этого участники прошли опрос для определения состояния своего психического здоровья.
Среди тех, кто принимал Spravato, о ремиссии сообщили 22,5%, а плацебо — 7,6%.
Побочные эффекты
Сейчас спрей используют под наблюдением в клинике и он имеет некоторые побочные эффекты: временную тошноту, рвоту и усталость. Также возможно временное повышение давления, психическая туманность и проблемы с мочевым пузырем.
Поэтому пациентам не рекомендуют управлять автомобилем и надо, чтобы после каждого приема их кто-то отвозил домой.
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