Отруєння школярів у Рівному — постраждали понад 70 дітей

Дитина в лікарні. Ілюстративне фото: Tengrinews

В одному з ліцеїв у Рівному 10 січня отруїлися 72 учні. Правоохоронці сповістили управління освіти Рівненської міської ради для залучення перевірки.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

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Правоохоронці розповіли, що 10 січня близько 12:00 декілька учнів молодших класів у Рівному почали скаржитися на розлади травлення. Інспекторка служби освітньої безпеки одразу повідомила про це медсестру, яка оглянула дітей та надала їм необхідну допомогу. У супроводі батьків учні пішли додому.

Однак станом на 13 січня відомо про 72 школярів, в яких виявили такі ж симптоми. Одну дитину госпіталізували до лікарні.

"Про даний факт було повідомлено управління освіти Рівненської міської ради. Залучені усі профільні служби, зокрема Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на новорічні свята в Одеській області отруїлися двоє дітей, які залишились без нагляду дорослих. Вони перебувають у лікарні.

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