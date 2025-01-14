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В одном из лицеев Ровно отравились более 70 детей

14 января 2025 16:06
Андрей Плахонин - Редактор
Отравление школьников в Ровно — пострадали более 70 детей
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Tengrinews
Андрей Плахонин - Редактор

В одном из лицеев в Ровно 10 января отравились 72 ученика. Правоохранители известили управление образования Ровенского городского совета для привлечения проверки.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

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Правоохранители рассказали, что 10 января около 12:00 несколько учеников младших классов в Ровно начали жаловаться на расстройства пищеварения. Инспектор службы образовательной безопасности сразу сообщила об этом медсестре, которая осмотрела детей и оказала им необходимую помощь. В сопровождении родителей ученики пошли домой.

По состоянию на 13 января известно о 72 школьниках, у которых обнаружили такие же симптомы. Одного ребенка госпитализировали в больницу.

"О данном факте было сообщено управлению образования Ровенского городского совета. Привлечены все профильные службы, в частности Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней. Следователи открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений", — говорится в сообщении. 

Напомним, на новогодние праздники в Одесской области отравились двое детей, которые остались без присмотра взрослых. Они находятся в больнице.

Также мы писали, что в Кропивницком дети отравились средством от крыс.

школы дети больницы Ровно полиция отравление

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