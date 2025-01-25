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Какие ранние симптомы указывают на развитие болезни Альцгеймера

25 января 2025 10:28
Андрей Плахонин - Редактор
Ранние симптомы болезни Альцгеймера — что нужно знать
Плохое самочувствие. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Болезнь Альцгеймера постепенно разрушает когнитивные функции человека. Большинство считает, что самым главным и тревожным симптомом развития болезни являются проблемы с памятью, но последние исследования доказывают, что ранние симптомы могут быть совсем другими. Одним из таких сигналов является потеря обоняния, которая может появиться у человека задолго до появления каких-либо заметных когнитивных нарушений.

Об этом сообщает ТСН.

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Потеря обоняния может сигнализировать о развитии Альцгеймера

Ученые отмечают, что потеря способности распознавать запахи является ранним признаком болезни Альцгеймера. Это связано с поражением участков мозга, в частности обонятельной луковицы, которые отвечают за обработку сигналов о запахах. Потеря обоняния или аносмия может проявляться постепенно: человек начинает плохо различать даже резкие запахи, такие как духи, кофе или специи. Кроме того, человек может ощущать запахи по другому, например, хорошо знакомые ароматы могут показаться чужими или странными.

Исследования показывают, что люди, которые после 70 лет не могут распознать запахи розы, лимона или лука, имеют повышенный риск развития деменции в течение следующего десятилетия. Основной причиной этого является накопление амилоидных бляшек в мозге, которые нарушают передачу сигналов между нейронами, ответственными за обоняние.

Стоит отметить, что потеря обоняния может быть вызвана и другими факторами, такими как инфекции, травмы головы или аллергии. Однако, если этот симптом длится долго и сопровождается другими когнитивными изменениями, следует обратиться к врачу.

Другие ранние признаки болезни Альцгеймера

Кроме потери обоняния, существуют и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о раннем развитии болезни.

  • Человек забывает недавние события, информацию или повторяет одни и те же действия.
  • Пациент может потеряться в знакомой местности или не понимать, какой сейчас день.
  • Действия, которые ранее были привычными, становятся вызовом: приготовление пищи, одевание или использование бытовых приборов.
  • Мрачность, депрессия, апатия или избегание социальных контактов становятся частыми проявлениями.
  • Человек забывает названия предметов, повторяет слова или испытывает трудности с формулировкой мыслей.

Ранняя диагностика болезни Альцгеймера позволяет вовремя начать лечение, которое замедляет прогрессирование заболевания. Хотя пока не существует методов полного излечения, раннее вмешательство помогает улучшить качество жизни пациента и его семьи.

Напомним, в США недавно одобрили новое средство лечения от депрессии в виде спрея для носа. Также врачи объяснили, какие серьезные заболевания могут вызвать онемение пальцев рук.

здоровье болезнь симптомы Альцгеймер плохое самочувствие

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