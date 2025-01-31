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Как снизить давление без лекарств — врачи сказали, что нужно есть

31 января 2025 13:20
Андрей Плахонин - Редактор
Что может нормализовать давление — совет от врачей
Женщине меряют давление. Иллюстративное фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Люди, которые жалуются на артериальное давление, могут снизить его не только с помощью медицинских препаратов. Врачи советуют сосредоточится на употреблении продуктов, которые богаты клетчаткой.

Об этом сообщает Eating Well.

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Немало людей часто жалуются на высокое или низкое артериальное давление. Врачи называют его "тихим убийцей", ведь обычно оно не вызывает симптомы. Однако кардиолог Шон Коткин и сертифицированные диетологи Кэролайн Томасон и Мария Фрага говорят, что давление можно снизить и без медицинских препаратов, для этого можно использовать продукты.

Так, на артериальное давление может существенно повлиять употребление большинства количества растительной пищи. Речь идет об овощах, фруктах, целевых зернах, орехах и семенах.

"Исследования показали, что употребление растительной пищи может снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний, диабета и других заболеваний, таких как некоторые виды рака", — сказала Фрага.

По ее словам, план питания на основе растений естественным образом снижает потребление калорий, что приводит к потере веса, а это еще один фактор, который значительно улучшает артериальное давление.

Напомним, недавно мы писали, какие продукты и витамины полезны для повышения железа в крови.

Кроме того, специалисты объяснили, о каких болезнях может свидетельствовать онемение пальцев и как это лечить.

продукты здоровье советы врачи артериальное давление

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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