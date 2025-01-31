Что может нормализовать давление — совет от врачей

Женщине меряют давление. Иллюстративное фото: Freepik

Люди, которые жалуются на артериальное давление, могут снизить его не только с помощью медицинских препаратов. Врачи советуют сосредоточится на употреблении продуктов, которые богаты клетчаткой.

Об этом сообщает Eating Well.

Читайте также:

Как привести давление в норму

Немало людей часто жалуются на высокое или низкое артериальное давление. Врачи называют его "тихим убийцей", ведь обычно оно не вызывает симптомы. Однако кардиолог Шон Коткин и сертифицированные диетологи Кэролайн Томасон и Мария Фрага говорят, что давление можно снизить и без медицинских препаратов, для этого можно использовать продукты.

Так, на артериальное давление может существенно повлиять употребление большинства количества растительной пищи. Речь идет об овощах, фруктах, целевых зернах, орехах и семенах.

"Исследования показали, что употребление растительной пищи может снизить артериальное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний, диабета и других заболеваний, таких как некоторые виды рака", — сказала Фрага.

По ее словам, план питания на основе растений естественным образом снижает потребление калорий, что приводит к потере веса, а это еще один фактор, который значительно улучшает артериальное давление.

Напомним, недавно мы писали, какие продукты и витамины полезны для повышения железа в крови.

Кроме того, специалисты объяснили, о каких болезнях может свидетельствовать онемение пальцев и как это лечить.