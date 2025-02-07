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Чи дійсно холестерин небезпечний — пояснення фітнес-тренера

7 лютого 2025 10:01
Андрій Плахонін - Редактор
Що таке холестерин і чи небезпечний він — пояснення експерта
Жінка на вагах. Ілюстративне фото: freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Зазвичай, коли люди чують слово "холестерин", у них виникають негативні асоціації. Однак саме холестерин є речовиною, з якої в печінці утворюються жовчні кислоти, що допомагають засвоюватися жирам з їжі, та з якої утворюються статеві гормони. 

Про це розповів фітнес-тренер Віктор Мандзяк, пише "Ми-Україна"

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Мандзяк розповів, що "поганий" холестерин дійсно є, і це білок, який переносить холестерин і жири з печінки до різних тканин. Однак це не має нічого спільного з яйцями, хоч вони і містять холестерин. 

"Загалом 75% холестерину утворюється в печінці, і тільки 25% ми отримуємо з їжі. Якщо ми отримуємо багато холестерину з їжі, печінка компенсовує це зниженням власного утворення холестерину. При високохолестериновому харчуванні в крові зростає і "поганий холестерин" (ЛПНЩ), і "хороший" (ЛПВЩ). Значення має не кількість холестерину в крові, а співвідношення різних фракцій", — пояснив експерт.

Він додав, що в середньому люди з ішемічною хворобою серця (ІХС) споживають 223 мг/1000 ккал холестерину, тоді як здорові — 216 мг/1000 ккал. Якщо врахувати денний калораж, різниця буде десь 16 мг. 

За словами Мандзюка, майже усі споживають холестерин, але його вплив залежить від того, який спосіб життя веде людина. 

"Дуже важко диференціювати вплив холестерину від впливу насиченого жиру, адже всі продукти, що містять холестерин, містять і насичений жир. Важко, але можливо", — наголосив нутриціолог. 

Нагадаємо, нещодавно лікар розповів про дієвий засіб від кашлю. Для цього потрібно лише два продукти. 

Також ми писали, які продукти допоможуть знизити тиск без ліків. Лікарі радять зосередиться на вживанні продуктів, які багаті на клітковину.

харчування спорт продукти здоров'я холестерин

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