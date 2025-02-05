Дієвий засіб від кашлю та простуди — лікар назвав два продукти

Лише два продукти — лікар розповів про дієвий засіб від кашлю
Під час застуди та сильного кашлю людям допоможуть одужати не лише ліки, а й домашні продукти. Так, поєднання цибулі та меду може мати протизапальну і навіть протимікробну дію.
Про це розповів лікар Джо Віттінгтон у Tik Tok.
@drjoe_md
Ever heard of onion honey syrup for a cough? Slice an onion, cover it with honey, let it sit, and boom—nature’s cough syrup! The honey soothes, and the onion’s compounds help break up mucus. Would you try it? #CoughRemedy #NaturalHealing #HomeRemedies #HealthHacks♬ original sound - Dr. Joe, M.D. 🩺
Які домашні продукти допоможуть від застуди та кашлю
Лікар розповів, що взимку люди більше хворіють на застуду та грип. Однак в кожного вдома є два продукти, які допоможуть одужати. Так, Джо Віттінгтон радить скористатися перевіреним методом наших бабусь та дідусів: медом та цибулею.
"Мед добре відомий своїми заспокійливими властивостями, особливо проти болю в горлі та кашлю. Цибуля містить сполуки, що містять сірку, такі як аліцин, які мають антимікробні та протизапальні властивості", — пояснив експерт.
За його словами, ці продукти допоможуть послабити слиз та заспокоїти респіраторні симптоми, оскільки цибуля має антибактеріальні властивості, а мед може заспокоїти біль у горлі.
Як вживати?
Під час хвороб лікар рекомендує вживати по одній чайній ложці чотири-п'ять разів на день, поки не покращиться самопочуття.
Водночас Віттінгтон порадив не давати цей засіб немовлятам, адже він має потенційни ризик ботулізму.
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