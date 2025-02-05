Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow Лише два продукти — лікар розповів про дієвий засіб від кашлю arrow

Лише два продукти — лікар розповів про дієвий засіб від кашлю

5 лютого 2025 13:28
Андрій Плахонін - Редактор
Дієвий засіб від кашлю та простуди — лікар назвав два продукти
Жінка застудилась. Ілюстративне фото: freepik.com
Андрій Плахонін - Редактор

Під час застуди та сильного кашлю людям допоможуть одужати не лише ліки, а й домашні продукти. Так, поєднання цибулі та меду може мати протизапальну і навіть протимікробну дію.

Про це розповів лікар Джо Віттінгтон у Tik Tok.

Читайте також:
@drjoe_md

Ever heard of onion honey syrup for a cough? Slice an onion, cover it with honey, let it sit, and boom—nature’s cough syrup! The honey soothes, and the onion’s compounds help break up mucus. Would you try it? #CoughRemedy #NaturalHealing #HomeRemedies #HealthHacks

♬ original sound - Dr. Joe, M.D. 🩺

Які домашні продукти допоможуть від застуди та кашлю

Лікар розповів, що взимку люди більше хворіють на застуду та грип. Однак в кожного вдома є два продукти, які допоможуть одужати. Так, Джо Віттінгтон радить скористатися перевіреним методом наших бабусь та дідусів: медом та цибулею. 

"Мед добре відомий своїми заспокійливими властивостями, особливо проти болю в горлі та кашлю. Цибуля містить сполуки, що містять сірку, такі як аліцин, які мають антимікробні та протизапальні властивості", — пояснив експерт.

За його словами, ці продукти допоможуть послабити слиз та заспокоїти респіраторні симптоми, оскільки цибуля має антибактеріальні властивості, а мед може заспокоїти біль у горлі. 

Як вживати?

Під час хвороб лікар рекомендує вживати по одній чайній ложці чотири-п'ять разів на день, поки не покращиться самопочуття. 

Водночас Віттінгтон порадив не давати цей засіб немовлятам, адже він має потенційни ризик ботулізму. 

Нагадаємо, нещодавно у МОЗ пояснили, чим метапневмовірус відрізняється від грипу

Також ми писали, які продукти допоможуть знизити тиск без ліків. Лікарі радять зосередиться на вживанні продуктів, які багаті на клітковину.

продукти здоров'я грип лікарі застуда кашель

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:32 Сухостій біля колій — чи можна рубати на дрова у 2025 році

14:30 Дівчинка померла у лікарні — подробиці трагедії в Одесі

14:30 В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше

14:26 У поліції підтвердили вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

14:26 Оскарження рішення ВЛК — як це зробити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:22 В ДПСУ приголомшили кількістю схем переправників за кордон

14:17 На Курщині десантники взяли у полон 21 росіянина — відео допиту

14:12 Компенсації за зруйноване житло — хто і як зможе отримати

14:10 Допомагав РФ робити бліндажі — на Харківщині судили чоловіка

14:09 Ресурси України в обмін на мир — Сибіга відреагував

14:32 Сухостій біля колій — чи можна рубати на дрова у 2025 році

14:30 Дівчинка померла у лікарні — подробиці трагедії в Одесі

14:30 В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше

14:26 У поліції підтвердили вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

14:26 Оскарження рішення ВЛК — як це зробити

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:22 В ДПСУ приголомшили кількістю схем переправників за кордон

14:17 На Курщині десантники взяли у полон 21 росіянина — відео допиту

14:12 Компенсації за зруйноване житло — хто і як зможе отримати

14:10 Допомагав РФ робити бліндажі — на Харківщині судили чоловіка

14:09 Ресурси України в обмін на мир — Сибіга відреагував

06:52 Вважає допомогу США Україні помилкою — хто така Крісті Ноем

06:51 5 стратегій успішного пошуку роботи у 2025 році

06:40 Нові тарифи в ломбардах України — скільки коштує золото у лютому

06:15 Як зростуть тарифи на комуналку та зв'язок — прогноз на 2025 рік

4 лютого 2025

23:33 Знищення готелю Брістоль — що писали одесити у соцмережах

06:40 Нові ціни латуні — скільки платять за кольоровий метал у лютому

06:22 Що відбувається на ринку праці в Україні та де найвищі зарплати

3 лютого 2025
Ексклюзив

14:52 Фільм Мстислава Чернова на кінофестивалі Sundance — як це було

06:47 Чи нападе РФ на НАТО – порівняння армій і озброєння

06:40 Ціни на алюміній у лютому — нові тарифи на брухт в Україні

Text

13:00 Зеленський терміново зібрав РНБО — ефір День.LIVE

Text

12:57 Камельчук сказав, за яких умов знизяться випадки СЗЧ у війську

Text

11:36 Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Text

10:51 Росія розміщує навчальні військові бази ближче до кордону

Text

08:00 Зеленський готовий говорити з Путіним — ефір Ранок.LIVE

4 лютого 2025
Text

22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

Text

21:38 Атака на Ізюм — Мацюкін проінформував щодо стану поранених

Text

19:57 Випадки СЗЧ в армії — Михайленко пояснив процедуру повернення

Text

17:58 Скалецька пояснила, які напрямки фінансувала USAID в Україні

Text

17:50 Проведення виборів в Україні до кінця року — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:18 Що буде, якщо вставити флешку в зарядний пристрій для смартфона

2 лютого 2025

06:35 Чому українці можуть втратити єдине житло у 2025 році — 4 причини

14:30 Тисяча Зеленського — кого з українців змусять повернути виплату

29 січня 2025

12:27 Новий салат з пекінською капустою — корисне поєднання продуктів

27 січня 2025

21:22 Ляшко вперше за три роки з'явився на публіці і дорікнув українцям

30 січня 2025

06:02 Шахрайські дзвінки — не відповідайте на номери з цими цифрами

27 січня 2025

18:20 Безплатний проїзд для українок 60+ — де діють пільги у 2025 році

1 лютого 2025

12:11 Улюблений "дівчачий" салат — спробуйте приготувати, дуже смачно

07:22 Безвіз із витратами — скільки коштуватиме в’їзд до ЄС у 2025 році

23 січня 2025

17:51 Усики опублікували фото з лікарні — що з ними сталося