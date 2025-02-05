Действенное средство от кашля и простуды — врач назвал два продукта

Женщина простудилась. Иллюстративное фото: freepik.com

Во время простуды и сильного кашля людям помогут выздороветь не только лекарства, но и домашние продукты. Так, сочетание лука и меда может иметь противовоспалительное и даже противомикробное действие.

Об этом рассказал врач Джо Уиттингтон в Tik Tok.

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Врач рассказал, что зимой люди больше болеют простудой и гриппом. Однако у каждого дома есть два продукта, которые помогут выздороветь. Так, Джо Виттингтон советует воспользоваться проверенным методом наших бабушек и дедушек: медом и луком.

"Мед хорошо известен своими успокаивающими свойствами, особенно против боли в горле и кашля. Лук содержит соединения, содержащие серу, такие как аллицин, которые обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами", — пояснил эксперт.

По его словам, эти продукты помогут ослабить слизь и успокоить респираторные симптомы, поскольку лук обладает антибактериальными свойствами, а мед может успокоить боль в горле.

Как употреблять?

Во время болезней врач рекомендует употреблять по одной чайной ложке четыре-пять раз в день, пока не улучшится самочувствие.

В то же время Виттингтон посоветовал не давать это средство младенцам, ведь оно имеет потенциальный риск ботулизма.

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