Действенное средство от кашля и простуды — врач назвал два продукта

Всего два продукта — врач рассказал о хорошем средстве от кашля
Во время простуды и сильного кашля людям помогут выздороветь не только лекарства, но и домашние продукты. Так, сочетание лука и меда может иметь противовоспалительное и даже противомикробное действие.
Об этом рассказал врач Джо Уиттингтон в Tik Tok.
@drjoe_md
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Какие домашние продукты помогут от простуды и кашля
Врач рассказал, что зимой люди больше болеют простудой и гриппом. Однако у каждого дома есть два продукта, которые помогут выздороветь. Так, Джо Виттингтон советует воспользоваться проверенным методом наших бабушек и дедушек: медом и луком.
"Мед хорошо известен своими успокаивающими свойствами, особенно против боли в горле и кашля. Лук содержит соединения, содержащие серу, такие как аллицин, которые обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами", — пояснил эксперт.
По его словам, эти продукты помогут ослабить слизь и успокоить респираторные симптомы, поскольку лук обладает антибактериальными свойствами, а мед может успокоить боль в горле.
Как употреблять?
Во время болезней врач рекомендует употреблять по одной чайной ложке четыре-пять раз в день, пока не улучшится самочувствие.
В то же время Виттингтон посоветовал не давать это средство младенцам, ведь оно имеет потенциальный риск ботулизма.
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