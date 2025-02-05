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Всего два продукта — врач рассказал о хорошем средстве от кашля

5 февраля 2025 13:28
Андрей Плахонин - Редактор
Действенное средство от кашля и простуды — врач назвал два продукта
Женщина простудилась. Иллюстративное фото: freepik.com
Андрей Плахонин - Редактор

Во время простуды и сильного кашля людям помогут выздороветь не только лекарства, но и домашние продукты. Так, сочетание лука и меда может иметь противовоспалительное и даже противомикробное действие.

Об этом рассказал врач Джо Уиттингтон в Tik Tok.

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@drjoe_md

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♬ оригинальный звук - Dr. Joe, M.D.🩺

Какие домашние продукты помогут от простуды и кашля

Врач рассказал, что зимой люди больше болеют простудой и гриппом. Однако у каждого дома есть два продукта, которые помогут выздороветь. Так, Джо Виттингтон советует воспользоваться проверенным методом наших бабушек и дедушек: медом и луком.

"Мед хорошо известен своими успокаивающими свойствами, особенно против боли в горле и кашля. Лук содержит соединения, содержащие серу, такие как аллицин, которые обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами", — пояснил эксперт.

По его словам, эти продукты помогут ослабить слизь и успокоить респираторные симптомы, поскольку лук обладает антибактериальными свойствами, а мед может успокоить боль в горле.

Как употреблять?

Во время болезней врач рекомендует употреблять по одной чайной ложке четыре-пять раз в день, пока не улучшится самочувствие.

В то же время Виттингтон посоветовал не давать это средство младенцам, ведь оно имеет потенциальный риск ботулизма.

Напомним, недавно в Минздраве объяснили, чем метапневмовирус отличается от гриппа.

Также мы писали, какие продукты помогут снизить давление без лекарств. Врачи советуют сосредоточится на употреблении продуктов, которые богаты клетчаткой.

продукты здоровье грипп врачи простуда кашель

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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