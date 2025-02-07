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Действительно ли холестерин опасен — объяснение фитнес-тренера

7 февраля 2025 10:01
Андрей Плахонин - Редактор
Что такое холестерин и опасен ли он — объяснение эксперта
Женщина на весах. Иллюстративное фото: freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Обычно, когда люди слышат слово "холестерин", у них возникают негативные ассоциации. Однако именно холестерин является веществом, из которого в печени образуются желчные кислоты, помогающие усваиваться жирам из пищи, и из которого образуются половые гормоны.

Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк, пишет "Ми-Україна".

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Мандзяк рассказал, что "плохой" холестерин действительно есть и это белок, который переносит холестерин и жиры из печени в различные ткани. Однако это не имеет ничего общего с яйцами, хотя они и содержат холестерин.

"В целом 75% холестерина образуется в печени, и только 25% мы получаем из пищи. Если мы получаем много холестерина из пищи, печень компенсирует это снижением собственного образования холестерина. При высокохолестериновом питании в крови растет и "плохой холестерин" (ЛПНП), и "хороший" (ЛПВП). Значение имеет не количество холестерина в крови, а соотношение разных фракций", — пояснил эксперт.

Он добавил, что в среднем люди с ишемической болезнью сердца (ИБС) потребляют 223 мг/1000 ккал холестерина, тогда как здоровые — 216 мг/1000 ккал. Если учесть дневной калораж, разница будет где-то 16 мг.

По словам Мандзюка, почти все потребляют холестерин, но его влияние зависит от того, какой образ жизни ведет человек.

"Очень трудно дифференцировать влияние холестерина от влияния насыщенного жира, ведь все продукты, содержащие холестерин, содержат и насыщенный жир. Трудно, но возможно", — подчеркнул нутрициолог.

Напомним, недавно врач рассказал о действенном средстве от кашля. Для этого нужно всего два продукта.

Также мы писали, какие продукты помогут снизить давление без лекарств. Врачи советуют сосредоточится на употреблении продуктов, которые богаты клетчаткой.

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