Какой фрукт поможет предотвратить болезнь Альцгеймера

Врач рядом с женщиной. Фото: Pexels

Гранат — фрукт, который имеет много полезных свойств. Он уменьшает риск развития различных заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний и даже может замедлить развитие деменции и болезни Альцгеймера.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Чем полезен гранат

Есть гранат стоит регулярно. В таком случае этот фрукт поможет предотвратить образование холестериновых бляшек и снизит вероятность атеросклероза, инфаркта и инсульта. Кроме того, этот фрукт способствует контролю уровня сахара в крови.

Полезным будет гранат и для тех, у кого депрессия или климакс. Этот фрукт еще и положительно влияет на профилактику опухолей молочной железы.

Согласно исследованиям ученых, гранат может замедлять развитие деменции и болезни Альцгеймера. Это объясняют тем, что во фрукте содержится много витаминов, железо, калий, кальций и фосфор. Это положительно влияет на работу мозга.

Употреблять гранат или гранатовый сок можно ежедневно. Это не навредит здоровью. Однако лучше отдать предпочтение свежим фруктам вместо сока, поскольку в напитке содержится много сахара.

Если все же хочется выпить сока, то стоит выбрать натуральный фреш. Иногда может возникать изжога во время употребления этого напитка, в таком случае стоит разводить сок чистой водой в соотношении 1:1.

Напомним, врачи советуют людям, которые имеют проблемы с артериальным давлением, употреблять продукты богатые клетчаткой. В таком случае снизить давление можно будет не только с помощью медицинских препаратов.

Холестерин — вещество, которое помогает усваиваться жирам из пищи, кроме того, из него образуются половые гормоны. Стоит знать, что холестерин есть как "плохой", так и "хороший".