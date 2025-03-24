Модные прически весны-2025 — лучшие варианты из 90-х

Девушке делают прическу. Фото: freepik

Мода 1990-х годов снова в тренде, и это касается не только одежды, но и причесок. Сейчас на подиумах или в соцсетях можно заметить культовые укладки, которые когда-то носили суперзвезды, в частности Бритни Спирс или Наоми Кэмпбелл.

Какие прически из 90-х снова стали трендовыми — читайте в материале Новини.LIVE.

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Высокий хвост с прядями на лице

Собранные в высокий хвост волосы и выпущенные тонкие пряди спереди на лицо — стильная и игривая прическа, которую носили Бритни Спирс, Памела Андерсон и Кристина Агилера в 90-х годах.

Такой выбор укладки подчеркивает черты лица и добавляет эффект лифтинга. Прическа подходит к любой длине волос, особенно к средней и длинной. Укладка сочетается как с casual-образами, так и с вечерним стилем, и выглядит элегантно и непринужденно одновременно.

Высокий хвост с выпущенными прядями. Фото: instagram.com/hamzahairdresser

Сейчас эту стильную прическу носят Белла Хадид, Ариана Гранде и Дуа Липа. Это идеальный выбор, чтобы добавить в свой образ ретро-шарма.

Волны с помощью плойки

Волны с помощью плойки — это один из самых стильных и популярных вариантов, который вернулся в 2025 году. Такая прическа была символом элегантности и женственности, которую носили такие звезды, как Серена Уильямс, Шэрон Стоун и Памела Андерсон.

Укладка с волнистыми волосами придает образу женственный и романтичный вид. Прическа легко сочетается с различными образами и имеет абсолютного натуральный вид, будто вы только что вышли с пляжа.

Накрученные волосы в нежные волны. Фото: barb.ua

Мини-косички

Хит среди причесок этой весны — мини-косички у лица и по всей длине волос. Это придает образу легкости и игривости и сочетает стиль бохо и эстетику Y2K. На первый взгляд кажется, что такую прическу делает достаточно сложно, но на самом деле для этого не нужно много времени и посторонней помощи.

Мини-косички возле лица. Фото: Pinterest

В 90-х годах такую прическу носили такие звезды как Мэри-Кейт, Эшли Олсен и Гвен Стефани.

Эффект "мокрых" волос

Если хотите выглядеть свежо и привлекательно, в этом поможет прическа "мокрые волосы", которые могут быть гладкими и зачесанными назад или распущенными и текстурными. Такой вариант укладки сочетается с минималистичным макияжем и элегантным стилем. Она подходит как для вечерних выходов, так и casual-образов. Кейт Моос, Наоми Кэмпбелл и Дрю Бэрримор часто носили такую прическу в 90-х годах.

Прическа с эффектом мокрых волос. Фото: Pinterest

Сегодня можно не бояться экспериментировать и смело воспроизводить лучшие прически из 90-х годов. Косички, хвосты или "мокрый" эффект возвращаются в тренды 2025 года, но с современной интерпретацией. Главное — выбрать укладку, которая придаст вашему образу "изюминку" и подчеркнет индивидуальность.

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