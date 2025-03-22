Джиджі Хадід на Паризькому тижні моди — зачіска, що в тренді 2025

Джиджі Хадід. Фото: Instagram.com/gigihadid

У Джиджі Хадід знову новий образ — і знов влучання в самісіньке серце трендів. На Тижні моди в Парижі вона зʼявилася на гучному вечорі Le Grand Dîner du Louvre — і мала справді розкішний вигляд. Її фірмова стрижка боб залишилася, але з новим стилем укладки та неймовірним відтінком волосся, який не можна не помітити.

У Cosmopolitan розповіли про це детальніше.

Читайте також:

Стильна зачіска Джиджі Хадід

Цього разу Джиджі обрала образ у стилі "старого Голлівуду" — хвилі з легким обʼємом, як у кінодів минулого століття. І водночас — з нотками 90-х, що робить весь лук сучасним і трошки зухвалим. Це ідеальний мікс ретро-шику та модної сміливості.

А колір — просто вау. Її стиліст Дімітріс Ґіаннетос, який працює з такими зірками, як Кім Кардаш’ян і Єва Лонгорія, назвав цей відтінок silver tequila. Це щось між сріблом і теплим перламутром — дуже стильний холодний тон, який має дорогий і незвичний вигляд.

До речі, саме цей колір підібрали спеціально під її ефектну сукню від Jeremy Scott — золото і срібло в одному образі, що має просто космічний вигляд.

Зачіска Хадід. Фото: Instagram.com/gigihadid

Ще одна фішка — плавний перехід кольору від коренів до кінчиків. Такий варіант не тільки має живий вигляд і додає волоссю текстури, а ще й легший в догляді — не потрібно бігти до майстра щомісяця.

До речі, укладання в стилі old Hollywood — зараз один із найгарячіших трендів. Так нещодавно виходили на червоні доріжки й Селена Гомес, і Зендея. Тож, якщо ви давно думали змінити щось у своєму образі — беріть це фото як ідеальний референс. Новий сезон — ідеальний час освіжити стиль.

Раніше ми писали про те, хто ще з зірок продемонстрував стильну зачіску-2025.

Також ми повідомляли про найкращі зачіски для тонкого волосся, що в тренді цього сезону.