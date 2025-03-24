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Зачіски з 90-х, які стали хітом весни-2025 — найкращі варіанти

24 березня 2025 16:04
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Модні зачіски весни-2025 — найкращі варіанти з 90-х
Дівчині роблять зачіску. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Мода 1990-х років знову в тренді, і це стосується не лише одягу, а й зачісок. Зараз на подіумах або ж у соцмережах можна помітити культові укладки, які колись носили суперзірки, зокрема Брітні Спірс чи Наомі Кемпбелл. 

Які зачіски з 90-х знову стали трендовими — читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

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Зачіски з 90-х, які стали трендами весни-2025

Високий хвіст з пасмами на обличчі

Зібраний у високий хвіст волосся та випущені тонкі пасма спереду на обличчя — стильна та грайлива зачіска, яку носили Брітні Спірс, Памела Андерсон та Крістіна Агілера у 90-х роках. 

Такий вибір укладки підкреслює риси обличчя та додає ефект ліфтингу. Зачіска підходить до будь-якої довжини волосся, особливо середнього і довгого. Укладка поєднується як із casual-образами, так і з вечірнім стилем, та має елегантний та невимушений вигляд водночас. 

Зачіски з 90-х, які стали трендами весни 2025
Високий хвіст з випущеними пасмами. Фото: instagram.com/hamzahairdresser

Зараз цю стильну зачіску носять Белла Гадід, Аріана Гранде та Дуа Ліпа. Це ідеальний вибір, аби додати у свій образ ретро-шарму.

Хвилі за допомогою плойки

Хвилі за допомогою плойки — це один з найбільш стильних та популярних варіантів, який повернувся у 2025 році. Така зачіска була символом елегантності і жіночності, яку носили такі зірки, як Серена Вільямс, Шерон Стоун та Памела Андерсон.

Укладка з хвилястим волоссям додає образу жіночного та романтичного вигляду. Зачіска легко поєднується з різними образами та має абсолютного натуральний вигляд, ніби ви тільки що вийшли з пляжу. 

Трендові зачіски весни 2025
Накручене волосся у ніжні хвилі. Фото: barb.ua

Мінікосички 

Хіт серед зачісок цієї весни — мінікосички біля обличчя та по всій довжині волосся. Це надає образу легкості та грайливості та поєднує стиль бохо і естетику Y2K. На перший погляд здається, що таку зачіску робить досить складно, але насправді для цього не потрібно багато часу та сторонньої допомоги. 

Яку зачіску зробити весною 2025 року
Мінікосички біля обличчя. Фото: Pinterest

У 90-х роках таку зачіску носили такі зірки як Мері-Кейт, Ешлі Олсен та Гвен Стефані. 

Ефект "мокрого" волосся

Якщо бажаєте мати свіжий та привабливий вигляд, у цьому допоможе зачіска "мокре волосся", яке може бути гладким і зачесаним назад або розпущеним і текстурним. Такий варіант укладки поєднується з мінімалістичним макіяжем та елегантним стилем. Вона підходить як для вечірніх виходів, так і casual-образів. Кейт Моос, Наомі Кемпбелл та Дрю Беррімор часто носили таку зачіску у 90-х роках. 

Найпопулярніші зачіски 90-х, які стали трендами у 2025
Зачіска з ефектом мокрого волосся. Фото: Pinterest

Сьогодні можна не боятися експериментувати та сміливо відтворювати найкращі зачіски з 90-х років. Косички, хвости чи "мокрий" ефект повертаються в тренди 2025 року, але із сучасною інтерпретацією. Головне — обрати укладку, яка додасть вашому образу "родзинки" та підкреслить індивідуальність. 

Раніше ми писали, кому пасуватиме модний відтінок блонду у стилі 70-х

Також ми повідомляли, яких зачісок краще уникати у 2025 році, адже вони старять. 

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