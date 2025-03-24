Модні зачіски весни-2025 — найкращі варіанти з 90-х

Дівчині роблять зачіску. Фото: freepik

Мода 1990-х років знову в тренді, і це стосується не лише одягу, а й зачісок. Зараз на подіумах або ж у соцмережах можна помітити культові укладки, які колись носили суперзірки, зокрема Брітні Спірс чи Наомі Кемпбелл.

Які зачіски з 90-х знову стали трендовими — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Зачіски з 90-х, які стали трендами весни-2025

Високий хвіст з пасмами на обличчі

Зібраний у високий хвіст волосся та випущені тонкі пасма спереду на обличчя — стильна та грайлива зачіска, яку носили Брітні Спірс, Памела Андерсон та Крістіна Агілера у 90-х роках.

Такий вибір укладки підкреслює риси обличчя та додає ефект ліфтингу. Зачіска підходить до будь-якої довжини волосся, особливо середнього і довгого. Укладка поєднується як із casual-образами, так і з вечірнім стилем, та має елегантний та невимушений вигляд водночас.

Високий хвіст з випущеними пасмами. Фото: instagram.com/hamzahairdresser

Зараз цю стильну зачіску носять Белла Гадід, Аріана Гранде та Дуа Ліпа. Це ідеальний вибір, аби додати у свій образ ретро-шарму.

Хвилі за допомогою плойки

Хвилі за допомогою плойки — це один з найбільш стильних та популярних варіантів, який повернувся у 2025 році. Така зачіска була символом елегантності і жіночності, яку носили такі зірки, як Серена Вільямс, Шерон Стоун та Памела Андерсон.

Укладка з хвилястим волоссям додає образу жіночного та романтичного вигляду. Зачіска легко поєднується з різними образами та має абсолютного натуральний вигляд, ніби ви тільки що вийшли з пляжу.

Накручене волосся у ніжні хвилі. Фото: barb.ua

Мінікосички

Хіт серед зачісок цієї весни — мінікосички біля обличчя та по всій довжині волосся. Це надає образу легкості та грайливості та поєднує стиль бохо і естетику Y2K. На перший погляд здається, що таку зачіску робить досить складно, але насправді для цього не потрібно багато часу та сторонньої допомоги.

Мінікосички біля обличчя. Фото: Pinterest

У 90-х роках таку зачіску носили такі зірки як Мері-Кейт, Ешлі Олсен та Гвен Стефані.

Ефект "мокрого" волосся

Якщо бажаєте мати свіжий та привабливий вигляд, у цьому допоможе зачіска "мокре волосся", яке може бути гладким і зачесаним назад або розпущеним і текстурним. Такий варіант укладки поєднується з мінімалістичним макіяжем та елегантним стилем. Вона підходить як для вечірніх виходів, так і casual-образів. Кейт Моос, Наомі Кемпбелл та Дрю Беррімор часто носили таку зачіску у 90-х роках.

Зачіска з ефектом мокрого волосся. Фото: Pinterest

Сьогодні можна не боятися експериментувати та сміливо відтворювати найкращі зачіски з 90-х років. Косички, хвости чи "мокрий" ефект повертаються в тренди 2025 року, але із сучасною інтерпретацією. Головне — обрати укладку, яка додасть вашому образу "родзинки" та підкреслить індивідуальність.

Раніше ми писали, кому пасуватиме модний відтінок блонду у стилі 70-х.

Також ми повідомляли, яких зачісок краще уникати у 2025 році, адже вони старять.