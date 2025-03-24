Цены выросли на 20% — какие продукты в Украине подорожали больше всего

Человек варит сыр. Фото: Pexels

В феврале 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции в Украине подскочили на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость для внутреннего рынка повысилась на 40%, а для экспорта — на 15,9%.

Об этом свидетельствуют статистические данные Госстата.

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Что подорожало больше всего

Согласно информации ведомства, наибольшее подорожание наблюдалось в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 20,2%. В частности, цены на внутреннем рынке выросли на 18%, а на внешнем — на 29,1%. Также, среди лидеров по темпам роста стоимости, оказались:

Молочная продукция — плюс 21,2%. В Украине — даже чуть больше, 21,4%. Хлеб, булочки и другие мучные изделия — плюс 15,8%, в пределах страны — 16,4%. Мясо — подорожало на 10,2%, в Украине — на 12%. Напитки — плюс 8,5%.

Интересно, что единственной продукцией, которая немного подешевела, стал сахар — оптовые цены на него снизились на 1,5%. Однако внутри страны все равно наблюдается небольшой рост — 0,4%.

Как изменились цены на продукты в магазинах

Эксперты отмечают, что повышение оптовых цен обычно влияет и на розничные цены в магазинах, но с определенной задержкой. По данным Госстата, в феврале 2025 года продукты питания и безалкогольные напитки в Украине подорожали в среднем на 15,2% по сравнению с прошлым годом. Больше всего выросли цены на:

Сливочное масло — на 32,2% Подсолнечное масло — на 31,1% Овощи — на 29,4% Хлеб — на 20,6% Молочные продукты — на 18,3% Сыр и кисломолочные изделия — на 17,9% Мучные изделия — на 17%

Эксперты объясняют такой рост цен общим подорожанием производства и увеличением стоимости оптовой продукции.

Ранее мы писали, что в Украине из-за инфляции растут потребительские цены, но супермаркеты часто предлагают скидки. В частности, сеть Сильпо регулярно дает возможность сэкономить до 50% на популярных продуктах.

Также мы рассказывали, что цены на яйца нестабильны — они то растут, то снижаются. К лету возможно определенное удешевление, однако стоимость зависит от многих факторов.