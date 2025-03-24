Погода в Украине 25 марта — прогноз погоды на завтра

Дождливая погода. Фото: УНИАН

Во вторник, 25 марта, погода в Украине будет облачной с прояснениями. При этом в некоторых регионах ожидается сильный холодный ветер.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, а днем местами на Левобережье и в Карпатах ожидаются дожди. На остальной территории осадков не будет.

Ветер будет менять направление с юго-восточного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, а ночью в восточных областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +3...+8 °С, а днем будет +9...+14 °С. На юге страны ожидается +13...+18 °С.

Ранее синоптики предупреждали, что неделя в Украине начнется с дождей и сильных ветров.

Также синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды для всей Украины на завтра. По ее словам, на юге ожидается тепло, а вот на севере будет прохладно.