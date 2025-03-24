Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Погода знову змінюється — де чекати на дощі завтра arrow

Погода знову змінюється — де чекати на дощі завтра

24 березня 2025 16:43
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 25 березня - прогноз погоди на завтра
Дощова погода. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 25 березня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. При цьому в деяких регіонах очікується сильний холодний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Погода знов змінюється - де чекати на дощі завтра - фото 1

Якою буде погода 25 березня

Вночі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах очікуються дощі. На решті території опадів не буде.

Вітер змінюватиме напрямок з південно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с, а вночі в східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні +3...+8 °С, а вдень буде +9...+14 °С. На півдні країни очікується +13...+18 °С.

Погода знов змінюється - де чекати на дощі завтра - фото 2

Раніше синоптики попереджали, що тиждень в Україні розпочнеться з дощів та сильних вітрів. 

Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди для всієї України на завтра. За її словами, на півдні очікується тепло, а от на півночі буде прохолодно.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Реклама
Реклама
Реклама