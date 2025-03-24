Погода в Україні 25 березня - прогноз погоди на завтра

Дощова погода. Фото: УНІАН

У вівторок, 25 березня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. При цьому в деяких регіонах очікується сильний холодний вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Вночі в північних, більшості західних і центральних областей, а вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах очікуються дощі. На решті території опадів не буде.

Вітер змінюватиме напрямок з південно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с, а вночі в східних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у діапазоні +3...+8 °С, а вдень буде +9...+14 °С. На півдні країни очікується +13...+18 °С.

Раніше синоптики попереджали, що тиждень в Україні розпочнеться з дощів та сильних вітрів.

Також синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди для всієї України на завтра. За її словами, на півдні очікується тепло, а от на півночі буде прохолодно.