Как стресс влияет на иммунную систему — психологи предупредили о последствиях

Стресс и эмоциональное выгорание у мужчины. Фото: freepik

Возможно, вы не замечали, что после сложного периода в жизни, где было много стресса и волнений, вы часто болеете и хуже спите. Кроме того, это ухудшает иммунную систему, истощает организм и имеет еще ряд негативных последствий.

Психологи организации "Женщина и война" объяснили, как стресс влияет на здоровье.

Читайте также:

Влияние стресса на здоровье

Когда человек много нервничает и часто недосыпает перед каким-то важным событием, например студент перед важными экзаменами, в результате появляется герпес или простуда. Это объясняется тем, что постоянный стресс повышает уровень кортизола, который подавляет иммунные клетки, борющиеся с вирусами.

Кроме того, если человек работает месяцами без выходных и надлежащего отдыха, у него начинаются аллергии или обостряется гастрит. Это легко объясняется, ведь стресс вызывает хроническое воспаление в организме, которое ухудшает реакцию иммунной системы на раздражители.

Женщина чувствует боль в желудке. Фото: freepik

Не исключением бывает и горе у людей. Довольно часто, около месяца после трагедии человек легко подхватывает грипп или бронхит. Такое развитие событий не удивляет, ведь эмоциональный стресс истощает ресурсы организма, соответственно, уменьшается количество "натуральных киллеров" — клеток, которые уничтожают вирусы и бактерии.

Если вы не досыпаете из-за хронического стресса, есть риски, что вы постоянно будете болеть простудой, ведь отсутствие нужного количества сна снижает выработку иммунных клеток, которые защищают от вирусов и бактерий.

Женщина простудилась. Фото: freepik

Итак, стресс влияет не только на ментальное здоровье, но и наносит немалый вред физическому. Для того чтобы уменьшить это влияние, стоит настроить график своего дня и добавить туда спорт, положительные эмоции и прогулки на свежем воздухе. Конечно, стресса не избежать, но вы сами можете контролировать, как он влияет на ваше здоровье.

Ранее мы писали, как перезагрузить эмоции и побороть стресс. Психологи назвали несколько методов "заземления".

Также психолог объяснил, что черный цвет в одежде говорит о вас.