Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Какие фильмы женщины смотрят тайком от мужчин — плачут по ночам arrow

Какие фильмы женщины смотрят тайком от мужчин — плачут по ночам

14 апреля 2025 22:22
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Фильмы, под которые женщины плачут по ночам — подборка трогательных лент
Расстроенная женщина смотрит фильм. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Женщины очень склонны к проявлению эмоций и обычно они нежные, сентиментальные и мягкие личности. Они часто плачут под фильмы, но тщательно скрывают это от мужчин.

Новини.LIVE расскажет, какие фильмы женщины смотрят тайком от мужчин.

Реклама
Читайте также:

Под какие фильмы плачут женщины

"Ешь, молись, люби"

Главная героиня фильма была замужем, имела хороший заработок и дом. Однако каждое утро ее не покидала мысль, что она живет не свою жизнь. Поэтому, она поехала в другую страну, чтобы побыть одной и со всем разобраться. В общем, этот фильм — крик женщин, которые устали быть "хорошими женами".

"Маленькие женщины"

Эта история о четырех сестрах и четырех разных женских путях. Одна хочет замуж, другая — свободы. Во время просмотра каждая женщина будет узнавать себя и может чувствовать боль от несбывшихся мечтаний, борьбу за себя и одиночество даже в семье. Фильм о том, как сложно оставаться собой в мире чужих ожиданий.

"История о нас"

Здесь изображены партнеры, которые уже давно не ссорятся, а просто живут рядом как соседи. Это тот случай, когда любовь умерла не от скандалов, а от молчания. Фильм о том моменте, когда вы уже не "мы", но еще делаете вид, что вместе.

Просмотрев все фильмы, есть над чем задуматься и задать себе вопрос: живу ли я ту жизнь, которую хотела бы.

Ранее мы писали, что есть сериалы, которые могут заменить поход к психологу и их стоит пересмотреть.

Также мы сообщали, что нужно делать, чтобы сохранить здоровые отношения в браке.

фильм психология слезы интересные факты отношения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

22:26 В Запорожской области прогремели взрывы

22:18 Стоит ли доставать летние вещи — погода в Украине на завтра

22:15 Суд, доверенность, льготы — какие услуги закрываются без прописки

21:51 Военного на Одесчине судили за насилие в семье — какое решение

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

Text

21:45 Трамп сделал заявление об окончании войны — прямой эфир

21:29 Россия не планирует завершать войну — Зеленский в обращении

21:12 Смерть главы ВВК — полиция назвала предварительную причину

21:06 В Сумах прогремели мощные взрывы — детали

20:51 Отключения света — какие будут графики завтра на Одесчине

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

22:26 В Запорожской области прогремели взрывы

22:18 Стоит ли доставать летние вещи — погода в Украине на завтра

22:15 Суд, доверенность, льготы — какие услуги закрываются без прописки

21:51 Военного на Одесчине судили за насилие в семье — какое решение

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:29 Россия не планирует завершать войну — Зеленский в обращении

21:12 Смерть главы ВВК — полиция назвала предварительную причину

21:06 В Сумах прогремели мощные взрывы — детали

20:51 Отключения света — какие будут графики завтра на Одесчине

20:47 Самый высокий балл — Трамп похвастался итогами когнитивного теста

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и чего стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

13 апреля

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025