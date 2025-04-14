Фильмы, под которые женщины плачут по ночам — подборка трогательных лент

Расстроенная женщина смотрит фильм. Фото: freepik

Женщины очень склонны к проявлению эмоций и обычно они нежные, сентиментальные и мягкие личности. Они часто плачут под фильмы, но тщательно скрывают это от мужчин.

Новини.LIVE расскажет, какие фильмы женщины смотрят тайком от мужчин.

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Под какие фильмы плачут женщины

"Ешь, молись, люби"

Главная героиня фильма была замужем, имела хороший заработок и дом. Однако каждое утро ее не покидала мысль, что она живет не свою жизнь. Поэтому, она поехала в другую страну, чтобы побыть одной и со всем разобраться. В общем, этот фильм — крик женщин, которые устали быть "хорошими женами".

"Маленькие женщины"

Эта история о четырех сестрах и четырех разных женских путях. Одна хочет замуж, другая — свободы. Во время просмотра каждая женщина будет узнавать себя и может чувствовать боль от несбывшихся мечтаний, борьбу за себя и одиночество даже в семье. Фильм о том, как сложно оставаться собой в мире чужих ожиданий.

"История о нас"

Здесь изображены партнеры, которые уже давно не ссорятся, а просто живут рядом как соседи. Это тот случай, когда любовь умерла не от скандалов, а от молчания. Фильм о том моменте, когда вы уже не "мы", но еще делаете вид, что вместе.

Просмотрев все фильмы, есть над чем задуматься и задать себе вопрос: живу ли я ту жизнь, которую хотела бы.

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