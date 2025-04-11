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Які серіали замінять похід до психолога — не зможете відірватись

11 квітня 2025 22:22
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Серіали, які можуть замінити похід до психолога — варто подивитись
Дівчина дивиться фільм. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Якщо ви відчуваєте напруження та погіршення морального стану, перш ніж йти до психолога, можете переглянути цікаві фільми та серіали. Вони допоможуть переосмислити своє життя, ставлення до себе та зробити правильні висновки.

Новини.LIVE розповість, які фільми замінять сеанс із психологом. 

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Фільми, які замінять похід до психолога

"Жартую"

У головній ролі цього серіалу відомий актор Джим Керрі. Він показує, як людина справляється з глибокою втратою, намагаючись при цьому залишатися світлою та позитивною особою для інших. 

"Ейфорія"

У серіалі торкаються важливих питань, таких як залежності, тривога та пошук себе. Там показують історії підлітків, які ідеально підходять для роздумів про внутрішні конфлікти та власні емоції. 

"Тедд Лассо"

Головна ідея цього серіалу — оптимізм як стратегія життя. Глядачам нагадують про важливість емпатії, підтримки та віри в краще. Головний герой доводить, що доброта здатна змінювати світ та людей. 

"Велика маленька брехня"

Тут розкриваються таємниці і правда про стосунки. Серіал порушує питання щодо домашнього насильства, материнства, дружби та пошуку власного голосу. Головна ідея — важливо знімати усі маски та відкривати правду перед собою і світом. 

Переглянувши ці фільми, ви зможете краще пізнати себе, свої емоції та навіть зробити висновки, які допоможуть рухатися далі. 

Раніше ми писали, з якими питаннями люди найчастіше звертаються до психолога у 2025 році. 

Також ми повідомляли, чим депресія відрізняється від емоційного вигорання. 

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22:05 В Одесі стався вибух у квартирі — поліція встановлює причину

22:01 Збірна України з футзалу здивувала результатом у відборі на Євро

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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21:24 Вбивство на Буковині — суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

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