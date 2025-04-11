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Какие сериалы заменят поход к психологу — не сможете оторваться

11 апреля 2025 22:22
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Сериалы, которые могут заменить поход к психологу — стоит посмотреть
Девушка смотрит фильм. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Если вы чувствуете напряжение и ухудшение морального состояния, прежде чем идти к психологу, можете посмотреть интересные фильмы и сериалы. Они помогут переосмыслить свою жизнь, отношение к себе и сделать правильные выводы.

Новини.LIVE расскажет, какие фильмы заменят сеанс с психологом.

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Фильмы, которые заменят поход к психологу

"Шучу"

В главной роли этого сериала известный актер Джим Керри. Он показывает, как человек справляется с глубокой утратой, стараясь при этом оставаться светлым и позитивным человеком для других.

"Эйфория"

В сериале затрагиваются важные вопросы, такие как зависимости, тревога и поиск себя. Там показывают истории подростков, которые идеально подходят для размышлений о внутренних конфликтах и собственных эмоциях.

"Тедд Лассо"

Главная идея этого сериала — оптимизм как стратегия жизни. Зрителям напоминают о важности эмпатии, поддержки и веры в лучшее. Главный герой доказывает, что доброта способна менять мир и людей.

"Большая маленькая ложь"

Здесь раскрываются тайны и правда об отношениях. Сериал поднимает вопросы домашнего насилия, материнства, дружбы и поиска собственного голоса. Главная идея — важно снимать все маски и открывать правду перед собой и миром.

Просмотрев эти фильмы, вы сможете лучше узнать себя, свои эмоции и даже сделать выводы, которые помогут двигаться дальше.

Ранее мы писали, с какими вопросами люди чаще всего обращаются к психологу в 2025 году.

Также мы сообщали, чем депрессия отличается от эмоционального выгорания.

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22:05 В Одессе произошел взрыв в квартире — полиция выясняет причину

22:01 Сборная Украины по футзалу удивила результатом в отборе на Евро

21:51 На Одесчине военный устроил ДТП с пострадавшим — как наказали

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

21:24 Убийство на Буковине — суд принял решение о подозреваемом

20:56 Придет ли долгожданное потепление — прогноз погоды на выходные

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