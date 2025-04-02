Про що найчастіше говорять з психологом у 2025 — основні запити клієнтів

З якими проблемами люди часто йдуть до психолога у 2025 році
У теперішній час багато людей звертаються до психологів, аби обговорити питання, які довго тривожили. Це правильне рішення, адже фахівці допоможуть розібратися у душевних переживаннях та покращити емоційний рівень життя.
Поспілкувавшись з психологами, Новини.LIVE розповість, які питання найбільше тривожать людей.
З чим найчастіше звертаються до психологів
Досить багато людей соромляться і комплексують йти до психологів, адже вважають, що самі зможуть впоратися зі своїм життям. Це цілком ймовірно, але бувають настільки складні ситуації та емоції, що без допомоги фахівців не обійтися.
Так, за даними психологів, найчастіше люди звертаються з такими питаннями:
- проблеми у стосунках (йдеться не лише про коханих, а й батьків, дітей та інших родичів);
- ознаки депресії;
- прийняття себе та самооцінка;
- страхи (це можуть бути, як фобії, так і невеличкі переживання, які не дають зробити наступний крок для досягнення цілі).
- кризові ситуації (це ситуації, коли люди зіштовхуються з серйозними змінами та не можуть визначитися, що робити далі).
Якщо говорити про війну, то після початку повномасштабного вторгнення українці почали звертатися до фахівців з серйознішими питаннями:
- як подолати тривожність та страх;
- чи кидати дім;
- як впоратися з втратою;
- як подолати тугу за близькими, за домом;
- як прийняти вибір близьких не полишати небезпечні місця;
- як зменшити ризик травмування дітей;
- що робити з емоційними гойдалками.
Питання йти, чи не йти до психолога — особиста справа кожного. Але рішення точно не повинне залежати від стереотипів та думки навколишніх. Психологічне здоров'я точно як і фізичне потребує турботи та уваги.
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