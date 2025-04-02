Про що найчастіше говорять з психологом у 2025 — основні запити клієнтів

Сесія з психологом. Фото: freepik

У теперішній час багато людей звертаються до психологів, аби обговорити питання, які довго тривожили. Це правильне рішення, адже фахівці допоможуть розібратися у душевних переживаннях та покращити емоційний рівень життя.

Поспілкувавшись з психологами, Новини.LIVE розповість, які питання найбільше тривожать людей.

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З чим найчастіше звертаються до психологів

Досить багато людей соромляться і комплексують йти до психологів, адже вважають, що самі зможуть впоратися зі своїм життям. Це цілком ймовірно, але бувають настільки складні ситуації та емоції, що без допомоги фахівців не обійтися.

Розмова у психолога. Фото: freepik

Так, за даними психологів, найчастіше люди звертаються з такими питаннями:

проблеми у стосунках (йдеться не лише про коханих, а й батьків, дітей та інших родичів);

ознаки депресії;

прийняття себе та самооцінка;

страхи (це можуть бути, як фобії, так і невеличкі переживання, які не дають зробити наступний крок для досягнення цілі).

кризові ситуації (це ситуації, коли люди зіштовхуються з серйозними змінами та не можуть визначитися, що робити далі).

Сесія у психолога. Фото: freepik

Якщо говорити про війну, то після початку повномасштабного вторгнення українці почали звертатися до фахівців з серйознішими питаннями:

як подолати тривожність та страх;

чи кидати дім;

як впоратися з втратою;

як подолати тугу за близькими, за домом;

як прийняти вибір близьких не полишати небезпечні місця;

як зменшити ризик травмування дітей;

що робити з емоційними гойдалками.

Питання йти, чи не йти до психолога — особиста справа кожного. Але рішення точно не повинне залежати від стереотипів та думки навколишніх. Психологічне здоров'я точно як і фізичне потребує турботи та уваги.

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