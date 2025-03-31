Як Осадча справляється зі стресом — її несподівані методи

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: instagram/kosadcha/

Немає людей, які б ні разу не зіштовхнулися зі стресом чи сильними переживаннями. Це цілком нормальна частина життя, але важливо навчитися керувати ним, аби не виснажувати свій організм та тримати в тонусі ментальне здоров'я.

Популярна телеведуча Катерина Осадча в Instagram поділилась своїми секретами, як вона справляється зі стресом.

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Осадча розповіла, що за час апатії, небажання встати з ліжка та безпричинних сліз вона зібрала свої лайфхаки, які допомагають зберігати ментальне здоров'я та поділилась ними зі своєю аудиторією.

Проводьте час наодинці з собою

Попри усі справи та сімейну рутину підіть в кафе, купіть собі квіти чи самі подивіться кіно в кінотеатрі. За словами Катерини, це доволі цікавий час, який підіймає настрій.

Відчепіться від себе

У цьому випадку зірка радить повторювати собі, що все гаразд і ви все встигнете, а не докоряти собі чи змушувати більше працювати.

Танцюйте або співайте

Можна включити улюблену музику і просто танцювати та співати, коли ніхто не бачить.

Жінка танцює вдома. Фото: freepik

Використовуйте правило 5 років

Якщо вас щось сильно хвилює, поставте собі запитання: "Чи буде це важливо через 5 років?". Зазвичай відповідь — ні, тому це допомагає відпустити ситуацію.

Годину на день нічого не робити

Відкладіть усі справи, зануртесь у свої думки та відпочиньте. Водночас ведуча не радить думати про своє майбутнє, адже це викликає тривожність.

Заведіть "щоденник подяки"

Кожен день записуйте у цей щоденник за що ви вдячні собі та цьому дню.

Зробіть подарунок близькій людині

Катерина Осадча вважає, що позитивні емоції рідних — найсильніший антидепресант.

Зробіть собі beauty-день

Наберіть ванну, запаліть свічки, створіть атмосферу, що розслабляє або ж підіть на масаж чи інші процедури, які вам подобаються.

Жінка на спа-процедурах. Фото: freepik

Колекціонуйте враження

Наповнюйте день тим, що ви ніколи раніше не робили, навіть якщо це дрібнички. За можливості подорожуйте та відкривайте для себе щось нове.

Попри усі неприємності, знайдіть час для себе. Варто дбати про своє ментальне здоров'я, аби зняти напругу та відновити баланс. Головне — знайти те, що працює саме у вашому випадку.

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