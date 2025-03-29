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Тривожність без причини — чому виникає і як з нею боротись

29 березня 2025 19:19
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що викликає тривожність без причини — відповідь психологів здивувала
Тривожна людина. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Кожен з нас час від часу відчуває тривожність навіть без вагомих на це причин. У декого це почуття ненадовго, проте є люди, яких це турбує упродовж декількох днів чи місяців. 

Фахівці з Health та VeryWellMind розповіли, як боротись з тривожністю і чому вона виникає.

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Невизначеність майбутнього

Зміни в суспільстві, на даний час війна, економічна нестабільність або особисті невизначеності (наприклад, кар'єрні зміни чи стосунки) можуть спровокувати тривогу, навіть якщо конкретної загрози немає.

Турбота про близьких

Є люди, які занадто опікуються своїми рідними чи близькими людьми. Вони можуть непокоїтися не лише про те, що з ними відбувається, а й про те, як вони переживуть трагедію, якщо з ними щось справді станеться.

Фінансове становище

Психологи пояснюють, що гроші — це ресурс, який дає людям відчуття захищеності. Однак, як тільки вони відчувають, що цих ресурсів недостатньо, починається паніка і нав'язливі думки. Багато людей бояться залишитись без грошей, заощаджень, роботи та мати борги.

Як розпізнати тривожність
Заклопотаний тривожний чоловік. Фото: freepik

Нестача сну та не здоровий спосіб життя

Люди у дорослому віці повинні спати щонайменше сім годин на добу. Якщо сну буде недостатньо — це може погіршити рівень тривожності.

Крім того, нездорове харчування, велика кількість кави, куріння та вживання алкоголю мають теж свій вплив. Від усього вищезгаданого, людина може погано фізично почуватися та отримувати тривожні імпульси в мозок.

Розлука з коханою людиною

Думка про розрив зі своїм партнером є значним тригером тривожності, особливо для підлітків. Якщо люди часто про це думають, вони можуть бачити погані сновидіння про це і відчувати фізичні симптоми при настанні розставання.

Симптоми тривожності

Тривожність може проявлятися як фізичними, так і емоційними симптомами, і вони можуть бути різними залежно від інтенсивності та виду тривожного розладу. Ось основні з них:

  • знервованість до межі, 
  • роздратування, 
  • почуття біди, що наближається, 
  • прискорене серцебиття, 
  • біль за грудиною,
  • часте дихання,
  • підвищене потовиділення, 
  • дрижаки, 
  • слабкість і втома, 
  • запаморочення, 
  • туман в голові, 
  • проблеми з концентрацією уваги,
  • поверхневий сон, 
  • проблеми зі шлунково-кишковим трактом (нудота, діарея, нетравлення),
  • часте сечовиділення.
Звідки береться тривожність
Тривожна жінка. Фото: freepik

Як зменшити тривожність

Фахівці радять використати для цього медитацію, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, правильне харчування та роботу з психологом.

Також варто обмежити інформаційний потік і контролювати, скільки інформації ви отримуєте, особливо негативної.

Тривожність без причини може бути значущим сигналом того, що необхідно звернути увагу на свій емоційний стан. Якщо ж вона не заважає вам жити, то це нормально, проте з більш серйозними надокучливими симптомами варто одразу звертатися до фахівців.

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психологія характер психологічний стан тривожні ознаки

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