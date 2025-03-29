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Тревожность без причины — почему возникает и как с ней бороться

29 марта 2025 19:19
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Что вызывает тревожность без причины — ответ психологов удивил
Тревожный человек. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Каждый из нас время от времени испытывает тревожность даже без веских на то причин. У некоторых это чувство ненадолго, однако есть люди, которых это беспокоит в течение нескольких дней или месяцев.

Специалисты из Health и VeryWellMind рассказали, как бороться с тревожностью и почему она возникает.

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Неопределенность будущего

Изменения в обществе, в настоящее время война, экономическая нестабильность или личные неопределенности (например, карьерные изменения или отношения) могут спровоцировать тревогу, даже если конкретной угрозы нет.

Забота о близких

Есть люди, которые слишком заботятся о своих родных или близких людях. Они могут беспокоиться не только о том, что с ними происходит, но и о том, как они переживут трагедию, если с ними что-то действительно произойдет.

Финансовое положение

Психологи объясняют, что деньги — это ресурс, который дает людям ощущение защищенности. Однако, как только они чувствуют, что этих ресурсов недостаточно, начинается паника и навязчивые мысли. Много людей боится остаться без денег, сбережений, работы и иметь долги.

Як розпізнати тривожність
Озабоченный тревожный человек. Фото: freepik

Недостаток сна и не здоровый образ жизни

Люди во взрослом возрасте должны спать не менее семи часов в сутки. Если сна будет недостаточно — это может ухудшить уровень тревожности.

Кроме того, нездоровое питание, большое количество кофе, курение и употребление алкоголя имеют тоже свое влияние. От всего вышеупомянутого, человек может плохо физически чувствовать себя и получать тревожные импульсы в мозг.

Разлука с любимым человеком

Мысль о разрыве со своим партнером является значительным триггером тревожности, особенно для подростков. Если люди часто об этом думают, они могут видеть плохие сновидения об этом и испытывать физические симптомы при наступлении расставания.

Симптомы тревожности

Тревожность может проявляться как физическими, так и эмоциональными симптомами, и они могут быть разными в зависимости от интенсивности и вида тревожного расстройства. Вот основные из них:

  • нервозность до предела,
  • раздражение,
  • чувство приближающейся беды,
  • учащенное сердцебиение,
  • боль за грудиной,
  • учащенное дыхание,
  • повышенное потоотделение,
  • дрожь,
  • слабость и усталость,
  • головокружение,
  • туман в голове,
  • проблемы с концентрацией внимания,
  • поверхностный сон,
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея, несварение),
  • частое мочеиспускание.
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Тревожная женщина. Фото: freepik

Как уменьшить тревожность

Специалисты советуют использовать для этого медитацию, спорт, прогулки на свежем воздухе, правильное питание и работу с психологом.

Также стоит ограничить информационный поток и контролировать, сколько информации вы получаете, особенно негативной.

Тревожность без причины может быть значимым сигналом того, что необходимо обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Если же она не мешает вам жить, то это нормально, однако с более серьезными надоедливыми симптомами стоит сразу обращаться к специалистам.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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