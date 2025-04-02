Лучшие браузеры для приватности в 2025 году и один худший

Экран с браузерами на рабочем столе: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera и Brave. Фото: Unsplash

Современный интернет может быть чрезвычайно любопытным: сайты и сервисы собирают огромный объем информации о нашей активности. Если вы волнуетесь об анонимности при просмотре страниц, будь то из соображений личной безопасности или из-за нежелания делиться историей поиска со всем миром, выбор надежного веб-браузера становится одним из самых простых способов минимизировать риски.

О том, какие браузеры являются лучшими для защиты конфиденциальности, пишет Lifehacker.

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Издание пообщалось с двумя экспертами в сфере конфиденциальности — Уильямом Будингтоном и Джанет Вертеси. Они имеют разные взгляды на оптимальный браузер для приватности, однако едины в одном: Google Chrome точно не стоит использовать, если вам важна анонимность.

"Среди браузеров, более или менее защищающих вашу конфиденциальность, Chrome точно не лидер", — отмечает Будингтон.

Вертеси также утверждает, что если вы хотите анонимности, Chrome — это не ваш выбор.

Tor — максимальный уровень приватности с определенными ограничениями

Tor был создан прежде всего с мыслью об анонимности. Он отключает куки-файлы, блокирует отпечатки браузера и направляет весь трафик через как минимум три промежуточных узла. Благодаря этому Tor почти невозможно отследить, однако многие сайты просто не работают с ним из-за активного блокирования Tor как инструмента, которым пользуются и для DDoS-атак.

"Tor является самым безопасным в плане следа, который вы оставляете в сети, однако вам вряд ли удастся им пользоваться постоянно", — добавляет Вертеси.

Эксперты советуют применять Tor, когда действительно нужно остаться незамеченным: например, ища информацию о важных или конфиденциальных медицинских вопросах.

Brave — хороший вариант "из коробки", однако с собственными нюансами

Brave создан на базе Chromium с акцентом на конфиденциальность. Он предлагает встроенную блокировку рекламы и трекеров, маскирует отпечаток браузера и имеет другие полезные функции для безопасного просмотра. Хотя вокруг компании-разработчика время от времени идут дискуссии, оба специалиста соглашаются, что Brave является неплохим решением.

"Они прилагают немалые усилия, чтобы защитить данные пользователей, в том числе случайным образом меняют "отпечаток" браузера", — подчеркивает Будингтон.

На базе Chromium браузер Brave обеспечивает совместимость с теми сайтами, которые могут не открываться в Firefox или из-за усиленных настроек Tor. Вертеси также считает Brave удобным вариантом, когда нужна "Chrome-совместимость".

Firefox — мощные инструменты приватности с правильными расширениями

Хорошо известный Firefox остается серьезным конкурентом в защите данных — особенно если вы готовы уделить немного времени дополнительным настройкам.

"С правильными плагинами Firefox может быть столь приватным, как Brave", — утверждает Будингтон.

Он рекомендует установить Privacy Badger (разработанный EFF) и блокировщик рекламы uBlock Origin. Кроме того, в Firefox можно активировать дополнительные уровни безопасности во внутренних настройках.

Напомним, пользователи браузеров с включенным блокировщиком рекламы замечают на YouTube баннер, который предупреждает об отключении таких расширений. Google сообщает, что они нарушают условия предоставления услуг, и предлагает просто отключить их или оформить YouTube Premium.

Также мы писали, что Apple пытается избежать штрафа за настройки своего браузера Safari. Еврокомиссия утверждает, что его интерфейс затрудняет пользователям переход на решения от конкурентов.