Google знову обмежує YouTube в браузерах з блокувальниками реклами — як обійти

Іконка помилки на смартфоні перед логотипом YouTube. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Деякі користувачі YouTube у браузері з увімкненим блокувальником реклами могли помітити банер, який зупиняє відтворення відео та попереджає не використовувати такі блокувальники контенту. У банері Google повідомляється, що такі розширення порушують умови надання послуг і просять вимкнути їх або перейти на YouTube Premium.

Про це пише Neowin.

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Боротьба Google з блокувальниками реклами не є чимось новим. Компанія ще у 2023 році звинувачувалася в тому, що цілеспрямовано сповільнювала роботу YouTube у Firefox, хоча й заперечувала це. За кілька місяців це повторилося, однак Google знову виявився невинним, оскільки Adblock визнав, що помилка була з їхнього боку. Також компанію звинуватили в тому, що вона приховує кнопку "пропустити рекламу", хоча знову заявила про свою непричетність.

Зараз настирливий банер повернувся в браузерах Opera. Поки невідомо, чи відбувається це й в інших регіонах, чи лише в Індії, однак відповідні скарги надходять від користувачів на Reddit.

Банер з попередженням про припинення використання блокувальників реклами на YouTube. Фото: Neowin

Звичайний перезапуск розширення uBlock Origin не допоміг розв'язати проблему, проте вимкнення вбудованої в Opera надбудови для фільтрації контенту під назвою "Захист конфіденційності" зробило свою справу. Отже, ймовірно, що причиною проблеми є вбудований блокувальник реклами Opera.

Подібні повідомлення від користувачів стосувалися й браузера Firefox, хоча автори видання зазначають, що не стикалися з проблемами на YouTube, використовуючи AdGuard. Водночас власний браузер Google Chrome також демонструє повільну роботу останнім часом з використанням uBlock Origin.

Зараз різні блокувальники реклами страждають від різних типів проблем, що свідчить про відновлення спроб Google боротися з ними.

Нагадаємо, для авторів YouTube можуть покращити рішення щодо монетизації. Зараз на платформі тестується новий метод підвищення точності оцінок, який допоможе пришвидшити процес.

Також ми писали, що в Google Drive з'явиться функція, яка давно доступна на YouTube. Користувачі сервісу зможуть створювати транскрипти відео з функцією пошуку.