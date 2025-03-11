YouTube покращує систему монетизації — як тепер перевірятимуться відео

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

На YouTube тестується новий метод підвищення точності оцінок "Обмежено або без реклами" для авторських відео. Головною метою є покращення рішень щодо монетизації та пришвидшення процесу.

Про це пише Swipe Insight.

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Як працюватиме новий метод монетизації на YouTube

Новий підхід полягає в тому, що YouTube автоматично надсилатиме відео з жовтою іконкою на додаткову перевірку, щоб підвищити точність рішення щодо монетизації. У деяких випадках платформа зможе переглядати нещодавно завантажені відео, навіть якщо вони приватні. Деякі рішення щодо монетизації можуть зайняти до 24 годин.

YouTube планує впроваджувати цю зміну поступово та обережно, спочатку розгорнувши її для невеликого відсотка авторів, а зрештою й для всіх авторів, які монетизують свої відео за допомогою реклами.

Творців контенту повинен порадувати цей факт, оскільки тепер може зменшитися ризик відключення монетизації на певних відео через недостатню модерацію з боку YouTube, що досить часто трапляється на платформі.

Нагадаємо, YouTube планує представити нову дешеву версію платної підписки Premium, яка буде спрямована на величезну бібліотеку подкастів та навчальних відео без реклами. Новий план Premium Lite спочатку буде представлений у США, Австралії, Німеччині та Таїланді, а згодом і в інших країнах.

Також ми писали, що в YouTube Shorts було додано відеогенератор Google Veo 2, який може оживляти текстові ідеї користувачів. Перед цим на платформі працювала функція Dream Screen, яка дозволяла створювати унікальні фони на базі штучного інтелекту.