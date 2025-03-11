YouTube улучшает систему монетизации — как теперь будут проверяться видео

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

На YouTube тестируется новый метод повышения точности оценок "Ограничено или без рекламы" для авторских видео. Главной целью является улучшение решений по монетизации и ускорение процесса.

Об этом пишет Swipe Insight.

Читайте также:

Как будет работать новый метод монетизации на YouTube

Новый подход заключается в том, что YouTube автоматически будет отправлять видео с желтой иконкой на дополнительную проверку, чтобы повысить точность решения по монетизации. В некоторых случаях платформа сможет просматривать недавно загруженные видео, даже если они частные. Некоторые решения по монетизации могут занять до 24 часов.

YouTube планирует внедрять это изменение постепенно и осторожно, сначала развернув его для небольшого процента авторов, а в конечном итоге и для всех авторов, которые монетизируют свои видео с помощью рекламы.

Создателей контента должен порадовать этот факт, поскольку теперь может уменьшиться риск отключения монетизации на определенных видео из-за недостаточной модерации со стороны YouTube, что довольно часто случается на платформе.

Напомним, YouTube планирует представить новую дешевую версию платной подписки Premium, которая будет направлена на огромную библиотеку подкастов и обучающих видео без рекламы. Новый план Premium Lite сначала будет представлен в США, Австралии, Германии и Таиланде, а впоследствии и в других странах.

Также мы писали, что в YouTube Shorts был добавлен видеогенератор Google Veo 2, который может оживлять текстовые идеи пользователей. Перед этим на платформе работала функция Dream Screen, которая позволяла создавать уникальные фоны на базе искусственного интеллекта.