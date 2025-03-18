Google снова ограничивает YouTube в браузерах с блокировщиками рекламы — как обойти

Иконка ошибки на смартфоне перед логотипом YouTube. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Некоторые пользователи YouTube в браузере с включенным блокировщиком рекламы могли заметить баннер, который останавливает воспроизведение видео и предупреждает не использовать такие блокировщики контента. В баннере Google сообщается, что такие расширения нарушают условия предоставления услуг и просят выключить их или перейти на YouTube Premium.

Об этом пишет Neowin.

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Борьба Google с блокировщиками рекламы не является чем-то новым. Компания еще в 2023 году обвинялась в том, что целенаправленно замедляла работу YouTube в Firefox, хотя и отрицала это. Через несколько месяцев это повторилось, однако Google снова оказался невиновным, поскольку Adblock признал, что ошибка была с их стороны. Также компанию обвинили в том, что она скрывает кнопку "пропустить рекламу", хотя снова заявила о своей непричастности.

Сейчас назойливый баннер вернулся в браузерах Opera. Пока неизвестно, происходит ли это и в других регионах, или только в Индии, однако соответствующие жалобы поступают от пользователей на Reddit.

Баннер с предупреждением о прекращении использования блокировщиков рекламы на YouTube. Фото: Neowin

Обычный перезапуск расширения uBlock Origin не помог решить проблему, однако отключение встроенной в Opera надстройки для фильтрации контента под названием "Защита конфиденциальности" сделало свое дело. Таким образом, вероятно, что причиной проблемы является встроенный блокировщик рекламы Opera.

Подобные сообщения от пользователей касались и браузера Firefox, хотя авторы издания отмечают, что не сталкивались с проблемами на YouTube, используя AdGuard. В то же время собственный браузер Google Chrome также демонстрирует медленную работу в последнее время с использованием uBlock Origin.

Сейчас различные блокировщики рекламы страдают от различных типов проблем, что свидетельствует о возобновлении попыток Google бороться с ними.

Напомним, для авторов YouTube могут улучшить решение по монетизации. Сейчас на платформе тестируется новый метод повышения точности оценок, который поможет ускорить процесс.

Также мы писали, что в Google Drive появится функция, которая давно доступна на YouTube. Пользователи сервиса смогут создавать транскрипты видео с функцией поиска.