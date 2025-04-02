Найкращі браузери для приватності у 2025 році та один найгірший

Екран з браузерами на робочому столі: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera та Brave. Фото: Unsplash

Сучасний інтернет може бути надзвичайно допитливим: сайти й сервіси збирають величезний обсяг інформації про нашу активність. Якщо ви хвилюєтеся про анонімність під час перегляду сторінок, чи то з міркувань особистої безпеки, чи через небажання ділитися історією пошуку з усім світом, вибір надійного веббраузера стає одним із найпростіших способів мінімізувати ризики.

Про те, які браузери є найкращими для захисту конфіденційності, пише Lifehacker.

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Видання поспілкувалося з двома експертами у сфері конфіденційності — Вільямом Будінґтоном та Джанет Вертесі. Вони мають різні погляди на оптимальний браузер для приватності, проте єдині в одному: Google Chrome точно не варто використовувати, якщо вам важлива анонімність.

"Серед браузерів, що більш-менш захищають вашу конфіденційність, Chrome точно не лідер", — зазначає Будінґтон.

Вертесі також стверджує, що якщо ви бажаєте анонімності, Chrome — це не ваш вибір.

Tor — максимальний рівень приватності з певними обмеженнями

Tor було створено насамперед із думкою про анонімність. Він відключає кукі-файли, блокує відбитки браузера та спрямовує увесь трафік через щонайменше три проміжні вузли. Завдяки цьому Tor майже неможливо відстежити, однак багато сайтів просто не працюють із ним через активне блокування Tor як інструмента, яким користуються і для DDoS-атак.

"Tor є найбезпечнішим у плані сліду, який ви залишаєте в мережі, проте вам навряд чи вдасться ним користуватися постійно", — додає Вертесі.

Експерти радять застосовувати Tor, коли справді потрібно залишитися непоміченим: наприклад, шукаючи інформацію про важливі чи конфіденційні медичні питання.

Brave — добрий варіант "із коробки", однак із власними нюансами

Brave створений на базі Chromium з акцентом на конфіденційність. Він пропонує вбудоване блокування реклами й трекерів, маскує відбиток браузера та має інші корисні функції для безпечного перегляду. Хоча навколо компанії-розробника час від часу точаться дискусії, обидва фахівці погоджуються, що Brave є непоганим рішенням.

"Вони докладають чималих зусиль, щоб захистити дані користувачів, зокрема випадковим чином змінюють "відбиток" браузера", — підкреслює Будінґтон.

На базі Chromium браузер Brave забезпечує сумісність із тими сайтами, які можуть не відкриватися у Firefox чи через посилені налаштування Tor. Вертесі також вважає Brave зручним варіантом, коли потрібна "Chrome-сумісність".

Firefox — потужні інструменти приватності з правильними розширеннями

Добре відомий Firefox залишається серйозним конкурентом у захисті даних — особливо якщо ви готові приділити трохи часу додатковим налаштуванням.

"З правильними плагінами Firefox може бути настільки ж приватним, як Brave", — стверджує Будінґтон.

Він рекомендує встановити Privacy Badger (розроблений EFF) та блокувальник реклами uBlock Origin. Окрім того, у Firefox можна активувати додаткові рівні безпеки в внутрішніх налаштуваннях.

Нагадаємо, користувачі браузерів з увімкненим блокувальником реклами помічають на YouTube банер, який попереджає про відключення таких розширень. Google повідомляє, що вони порушують умови надання послуг, і пропонує просто вимкнути їх або оформити YouTube Premium.

Також ми писали, що Apple намагається уникнути штрафу за налаштування свого браузера Safari. Єврокомісія стверджує, що його інтерфейс ускладнює користувачам перехід на рішення від конкурентів.