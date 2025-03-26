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Як перестати заїдати стрес — п'ять порад, які дійсно допомагають

26 березня 2025 14:04
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як припинити заїдати стрес їжею — дієві поради від психологів
Жінка заїдає стрес морозивом. Фото: depositphotos.com
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Їжа потрібна людині для підтримки життєдіяльності та отримання усіх необхідних речовин. Однак є чимало людей, які їдять не лише, коли голодні, а й коли засмучені, знервовані чи перезбуджені. 

Новини.LIVE зібрали п'ять дієвих порад від психологів, які допоможуть припинити заїдати стрес. 

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Чому чи заїдаємо стрес

Стресове заїдання — це поширена проблема, коли ми використовуємо їжу як спосіб впоратися з емоціями. Викликати це можуть безліч факторів та ситуацій, зокрема, харчові звички з дитинства, гормональний збій чи велика кількість проблем. Однак така поведінка не є нормою для організму, тому психологи дали п'ять дієвих порад, які допоможуть перестати заїдати стрес:

1. Їжте регулярно

Регулярні прийоми їжі допоможуть уникнути сильного голоду, який змушує переїдати. Варто вживати більше білків, клітковини та корисних жирів, адже вони надовго зберігають відчуття ситості. Дотримування цього графіку важливе, адже пропущений основний прийом їжі збільшує ризики переїсти. 

2. Розпізнайте свої тригери

За словами фахівців, варто вести щоденник харчування та настрою, де будете записувати, коли і що ви їсте, а також, що відчуваєте у цей момент. Це допоможе зрозуміти, які ситуації викликають бажання заїдати стрес та запобігти цьому. 

Чому ми заїдаємо стрес
Дівчина їсть багато солодощів. Фото: freepik

3. Висипайтесь

Здоровий та повноцінний сон допоможе вам бути бадьорішими та розслабленішими упродовж дня. Кожного вечора намагайтесь собі створити умови для комфортного засинання — відповідна температура, тиша, потрібний рівень світла тощо. Це покращить самопочуття і змусить їсти не так часто.

4. Пийте багато води

Усім потрібно пити свою норму води упродовж дня. Психологи радять взяти за корисну звичку щоранку пити склянку води натще і контролювати свій водний баланс упродовж дня. Це допоможе не відчувати постійного голоду та відволіктися від їжі.

5. Не заїдайте свої емоції

Переїдання не вирішить ваших проблем і не зменшить ваших хвилювань, а навпаки призведе до ще більших неприємностей — розладу харчової поведінки. Кожен раз, як захочете щось з'їсти, вийдіть на прогулянку на свіжому повітрі, почитайте улюблені книги чи подивіться цікавий серіал. 

Як перестати заїдати стрес
Дівчина хоче з'їсти багато солодощів. Фото: freepik

Якщо ви помітили за собою, що під час стресових і нервових ситуацій одразу тягнетесь за ласощами або чимось смачненьким, варто дотримуватись вищезгаданих порад, розробити для себе графік прийому їжі та заховати усі смаколики. Водночас дозволяйте собі балувати себе і виберіть один чи два дні на тиждень, коли ви забудете про дієти і зможете поласувати чимось смачненьким, але в помірній кількості.

Раніше ми пояснювали, як стрес впливає на імунітет та як цього позбутися. 

Також ми писали, як перезавантажити емоції та побороти стрес. Психологи назвали кілька методів "заземлення". 

їжа психологія стрес раціон харчування психологічний стан

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14:25 Нардеп розкритикував українців, які виступають проти переговорів

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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