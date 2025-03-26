Как прекратить заедать стресс едой — действенные советы от психологов

Женщина заедает стресс мороженым. Фото: depositphotos.com

Пища нужна человеку для поддержания жизнедеятельности и получения всех необходимых веществ. Однако, есть немало людей, которые едят не только, когда голодны, но и когда расстроены, нервничают или перевозбуждены.

Новини.LIVE собрали пять действенных советов от психологов, которые помогут прекратить заедать стресс.

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Почему заедаем стресс

Стрессовое заедание — это распространенная проблема, когда мы используем пищу как способ справиться с эмоциями. Вызвать это могут множество факторов и ситуаций, в частности, пищевые привычки с детства, гормональный сбой или большое количество проблем. Однако такое поведение не является нормой для организма, поэтому психологи дали пять действенных советов, которые помогут перестать заедать стресс:

1. Ешьте регулярно

Регулярные приемы пищи помогут избежать сильного голода, который заставляет переедать. Стоит употреблять больше белков, клетчатки и полезных жиров, ведь они надолго сохраняют чувство сытости. Соблюдение этого графика важно, ведь пропущенный основной прием пищи увеличивает риски переесть.

2. Распознайте свои триггеры

По словам специалистов, стоит вести дневник питания и настроения, где будете записывать, когда и что вы едите, а также, что чувствуете в этот момент. Это поможет понять, какие ситуации вызывают желание заедать стресс и предотвратить это.

Девушка ест много сладостей. Фото: freepik

3. Высыпайтесь

Здоровый и полноценный сон поможет вам быть бодрее и расслабленнее в течение дня. Каждый вечер старайтесь себе создать условия для комфортного засыпания — соответствующая температура, тишина, нужный уровень света и так далее. Это улучшит самочувствие и заставит есть не так часто.

4. Пейте много воды

Всем нужно пить свою норму воды в течение дня. Психологи советуют взять полезную привычку и каждое утро пить стакан воды натощак и контролировать свой водный баланс в течение дня. Это поможет не чувствовать постоянного голода и отвлечься от еды.

5. Не заедайте свои эмоции

Переедание не решит ваших проблем и не уменьшит ваших волнений, а наоборот приведет к еще большим неприятностям — расстройству пищевого поведения. Каждый раз, когда захотите что-то съесть, выйдите на прогулку на свежем воздухе, почитайте любимые книги или посмотрите интересный сериал.

Девушка хочет съесть много сладостей. Фото: freepik

Если вы заметили за собой, что во время стрессовых и нервных ситуаций сразу тянетесь за лакомствами или чем-то вкусненьким, стоит придерживаться вышеупомянутых советов, разработать для себя график приема пищи и спрятать все вкусности. В то же время позволяйте себе баловать себя и выберите один или два дня в неделю, когда вы забудете о диетах и сможете полакомиться чем-то вкусненьким, но в умеренном количестве.

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