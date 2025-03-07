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Який фрукт найкраще знижує холестерин — відповідь вчених

7 березня 2025 12:31
Андрій Плахонін - Редактор
Названо простий спосіб знизити рівень холестерину без ліків
Вплив підвищеного холестерину на здоров'я. Фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Високий рівень холестерину може роками не давати про себе знати, але з часом спричиняє серйозні ускладнення здоров'я, зокрема, є причиною розвитку таких хвороб, як атеросклероз, інфаркти та інсульти. Лікарі наголошують, що найефективніший спосіб контролю рівня холестерину – правильне харчування і назвали продукт, який здатен значно знизити рівень холестерину в крові.

Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій на Harvard Health.

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Як яблука впливають на холестерин

Як зазначають експерти Harvard Health, яблука мають унікальні властивості, що допомагають контролювати рівень "поганого" холестерину в крові. Завдяки високому вмісту пектину, вони сповільнюють процес всмоктування холестерину в кишківнику, перешкоджаючи його потраплянню в кровотік. Наукові дослідження підтверджують, що саме цей вид клітковини, присутній у яблуках, ефективно бореться з ліпопротеїнами низької щільності, які сприяють розвитку атеросклерозу.

Фахівці Дослідницького центру Mayo Clinic наголошують, що регулярне вживання яблук позитивно впливає на стан серцево-судинної системи. Розчинна клітковина в їхньому складі сприяє зниженню концентрації холестерину, що допомагає запобігти закупорці судин. Медики радять включати до раціону від п’яти до десяти грамів клітковини на день, що сприятиме загальному зміцненню організму.

Клівлендська клініка також підтверджує користь цього фрукта, зазначаючи, що яблука допомагають не лише регулювати рівень холестерину, а й стабілізують артеріальний тиск, підтримують нормальний рівень глюкози в крові та покращують роботу кишківника.

Додаткові дані були отримані під час дослідження, опублікованого в "Американському журналі клінічного харчування" (The American Journal of Clinical Nutrition). Вчені вивчали вплив сорту Renetta Canada і дійшли висновку, що якщо щодня вживати два великих яблука, то вже протягом двох місяців рівень "поганого" холестерину суттєво знизиться без впливу на рівень "хорошого".

Нагадаємо, вчені зробили дослідження, як соціальні мережі впливають на організм людини.

Також лікарі пояснили, як впливає на організм людини нестача білка в організмі та які симптоми про це свідчать. 

продукти їжа здоров'я лікарі холестерин

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