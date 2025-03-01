Які ознаки нестачі білка в організмі

Корисні для організму продукти. Фото: Freepik

Білок є важливим елементом для багатьох процесів людського організму, саме тому необхідно споживати його у достатній кількості. Лікарі назвали ключові ознаки, що сигналізують про нестачу білка в організмі.

Про це йдеться у статті ТСН за 28 лютого.

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Ознаки нестачі білка

Набряки. Через недостатню кількість білків в організмі порушується водно-сольовий баланс, внаслідок чого виникають набряки на тілі. Частіше за все вони з’являються на руках й животі, а також на ногах, зокрема ступнях і щиколотках.

Відчуття голоду. Люди, в організмі яких недостатньо білків, дуже часто відчувають голод. Адже для того, щоб почуватися ситими, необхідно їсти їжу з достатнім вмістом білка, бо саме він насичує організм завдяки тривалому процесу засвоєння. Натомість якщо цієї сполуки не вистачає, людина постійно почувається голодною.

Поганий настрій. Це пов’язано з тим, що мозок передає інформацію між клітинами за допомогою амінокислотних сполук (нейротрансмітерів), з яких складається білок. Відтак, якщо в організмі людини не вистачає білкових сполук, то в роботі мозку виникають порушення, проявами яких є поганий настрій, пригнічений стан і навіть агресія.

Ламкість волосся і нігтів. Колаген, еластин і кератин, які допомагають підтримувати здоров’я та гарний вигляд волосся й нігтів, це білкові сполуки. Саме від їх кількості в організмі залежить еластичність шкіри, міцність нігтів та волосся.

І тому, якщо в організмі не вистачає цих видів білка, волосся стає менш міцним, починає випадати й загалом погіршується його стан та вигляд. Водночас нігті стають вразливими, ламкими та відшаровуються.

Повільне загоєння порізів і ран. З огляду на те, що білок є будівельним матеріалом для клітин шкіри, крові та м’язової тканини, у разі його нестачі загоєння ран і порізів відбуватиметься повільніше.

Постійні застуди. Білок є важливим елементом імунітету, адже ця сполука бере участь у процесах побудови клітин імунної системи. У разі недостатньої кількості білка в організмі, сповільнюється синтез інтерферону — активних білкових сполук, які протидіють вірусним захворюванням.

Отже, аби бути здоровими та поповнити нестачу білка в організмі, лікарі рекомендують вводити у свій щоденний раціон продукти з високим вмістом цієї сполуки.

Найбільше білка міститься у таких продуктах: свинина, яловичина, молочні продукти, морепродукти, бобові, курага та гриби.

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