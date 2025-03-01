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Недостаток белка в организме — врачи назвали признаки

1 марта 2025 11:06
Андрей Плахонин - Редактор
Какие признаки недостатка белка в организме
Полезные для организма продукты. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Белок является важным элементом для многих процессов человеческого организма, поэтому необходимо потреблять его в достаточном количестве. Врачи назвали ключевые признаки, сигнализирующие о недостатке белка в организме.

Об этом говорится в статье ТСН за 28 февраля.

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Признаки недостатка белка

Отеки. Из-за недостаточного количества белков в организме нарушается водно-солевой баланс, в результате чего возникают отеки на теле. Чаще всего они появляются на руках и животе, а также на ногах, в частности ступнях и лодыжках.

Чувство голода. Люди, в организме которых недостаточно белков, очень часто испытывают голод. Ведь для того, чтобы чувствовать себя сытыми, необходимо есть пищу с достаточным содержанием белка, потому что именно он насыщает организм благодаря длительному процессу усвоения. Зато если этого соединения не хватает, человек постоянно чувствует себя голодным.

Плохое настроение. Это связано с тем, что мозг передает информацию между клетками с помощью аминокислотных соединений (нейротрансмиттеров), из которых состоит белок. Поэтому, если в организме человека не хватает белковых соединений, то в работе мозга возникают нарушения, проявлениями которых являются плохое настроение, подавленное состояние и даже агрессия.

Ломкость волос и ногтей. Коллаген, эластин и кератин, которые помогают поддерживать здоровье и красивый вид волос и ногтей, это белковые соединения. Именно от их количества в организме зависит эластичность кожи, прочность ногтей и волос.

И поэтому, если в организме не хватает этих видов белка, волосы становятся менее крепкими, начинают выпадать и в целом ухудшается их состояние и вид. В то же время ногти становятся уязвимыми, ломкими и отслаиваются.

Медленное заживление порезов и ран. Учитывая то, что белок является строительным материалом для клеток кожи, крови и мышечной ткани, при его недостатке заживление ран и порезов будет происходить медленнее.

Постоянные простуды. Белок является важным элементом иммунитета, ведь это соединение участвует в процессах построения клеток иммунной системы. При недостаточном количестве белка в организме, замедляется синтез интерферона - активных белковых соединений, которые противодействуют вирусным заболеваниям.

Итак, чтобы быть здоровыми и восполнить недостаток белка в организме, врачи рекомендуют вводить в свой ежедневный рацион продукты с высоким содержанием этого соединения.

Больше всего белка содержится в таких продуктах: свинина, говядина, молочные продукты, морепродукты, бобовые, курага и грибы.

Напомним, что ранее фитнес-тренер Виктор Мандзяк рассказывал, действительно ли холестерин опасен. По его словам, именно холестерин является веществом, из которого в печени образуются желчные кислоты, помогающие усваиваться жирам из пищи, и из которого образуются половые гормоны.

Также ранее рассказывалось о пользе свеклы для организма. Отмечалось, что свекла богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Она поддерживает сердце, очищает организм и даже помогает похудеть.

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