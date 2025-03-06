Як соціальні мережі впливають на організм — результати досліджень

Соцмережі. Фото: Pexels

Вчені провели дослідження та зʼясували, як соціальні мережі впливають на організм людини. Виявилось, що це має певні наслідки на здоровʼя.

Про це повідомляє Science Alert.

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Вплив соцмереж на організм

Люди витрачають близько двох годин на день на соціальні мережі.

Платформи, як TikTok та Instagram, мають настільки потужний вплив на користувачів, що відірватися від стрічки стає важко.

Вчені провели дослідження, у якому 54 людини протягом 15 хвилин переглядали Instagram. Для вимірювання пульсу та реакції шкіри використовували спеціальні датчики.

За підсумками результатів, серцебиття сповільнюється, але потовиділення збільшується. Це вказує на високий рівень залученості, коли людина повністю поглинається переглядом стрічки чи контенту.

Вчені провели додатковий експеримент, запропонувавши учасникам припинити користуватися Instagram і перейти до читання новин. Результати показали, що їхній пульс прискорився, а рівень стресу зріс. Багато учасників відчували тривогу та бажання повернутися до соціальних мереж.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зафіксували 273 220 випадків захворювань на ГРВІ, грип та COVID-19, з яких 144 335 припали на дітей.

Також лікарі вказали на основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит білка в організмі.