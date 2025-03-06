Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Медцентр arrow Вплив соцмереж на організм людини — вчені провели дослідження arrow

Вплив соцмереж на організм людини — вчені провели дослідження

6 березня 2025 09:14
Андрій Плахонін - Редактор
Як соціальні мережі впливають на організм — результати досліджень
Соцмережі. Фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Вчені провели дослідження та зʼясували, як соціальні мережі впливають на організм людини. Виявилось, що це має певні наслідки на здоровʼя.

Про це повідомляє Science Alert.

Читайте також:

Вплив соцмереж на організм

Люди витрачають близько двох годин на день на соціальні мережі. 

Платформи, як TikTok та Instagram, мають настільки потужний вплив на користувачів, що відірватися від стрічки стає важко. 

Вчені провели дослідження, у якому 54 людини протягом 15 хвилин переглядали Instagram. Для вимірювання пульсу та реакції шкіри використовували спеціальні датчики.

За підсумками результатів, серцебиття сповільнюється, але потовиділення збільшується. Це вказує на високий рівень залученості, коли людина повністю поглинається переглядом стрічки чи контенту.

Вчені провели додатковий експеримент, запропонувавши учасникам припинити користуватися Instagram і перейти до читання новин. Результати показали, що їхній пульс прискорився, а рівень стресу зріс. Багато учасників відчували тривогу та бажання повернутися до соціальних мереж.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні зафіксували 273 220 випадків захворювань на ГРВІ, грип та COVID-19, з яких 144 335 припали на дітей. 

Також лікарі вказали на основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит білка в організмі.

самопочуття здоров'я соцмережі Instagram вчені організм

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

09:35 Удар балістикою по Кривому Розі — Зеленський розповів деталі

09:33 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників вдалося збити

09:32 Вітренко відповів, чи відповідальний Кличко за корупцію у місті

09:22 Наслідки нічної атаки на Одещину — фото з місця прильоту

09:19 Залужний зустрівся зі спікером Палати громад Великої Британії

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США - 80x80

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

09:14 Вплив соцмереж на організм людини — вчені провели дослідження

09:07 Бійка у Харкові закінчилась судом — як покарали нападника

09:01 У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих через атаку РФ

08:57 У Південній Кореї літак випадково скинув бомби на будинки — фото

08:55 РФ з авіації вдарила по Харківщині — є жертви та руйнування

Термінова новина

09:35 Удар балістикою по Кривому Розі — Зеленський розповів деталі

09:33 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників вдалося збити

09:32 Вітренко відповів, чи відповідальний Кличко за корупцію у місті

09:22 Наслідки нічної атаки на Одещину — фото з місця прильоту

09:19 Залужний зустрівся зі спікером Палати громад Великої Британії

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США - 80x80

Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

09:14 Вплив соцмереж на організм людини — вчені провели дослідження

09:07 Бійка у Харкові закінчилась судом — як покарали нападника

09:01 У Кривому Розі знову зросла кількість загиблих через атаку РФ

08:57 У Південній Кореї літак випадково скинув бомби на будинки — фото

08:55 РФ з авіації вдарила по Харківщині — є жертви та руйнування

08:50 Угода щодо копалин — чого тепер хоче США і які ризики для України

06:40 У березні змінилися ціни на латунь — де можна вигідно здати брухт

5 березня 2025

22:33 Ледве вистачає на корм — ситуація в одеському притулку "Ковчег"

12:00 В Україні оновився курс — в яких банках дорожче купують долари

06:40 Ціни на алюміній у березні — де вигідніше приймають брухт

4 березня 2025

20:10 Сварка Трампа і Зеленського — що чекає на українців у США

09:15 Допомога українським біженцям у березні — нові правила та виплати

06:40 Де в березні дорожча мідь — нові ціни на брухт в Україні

06:22 Де дешевші комунальні послуги — порівняння в Україні та ЄС

3 березня 2025

22:33 Ампфутбол в Одесі — спорт, що допомагає ветеранам

Text

08:00 Франція готова ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

5 березня 2025
Text

19:00 Корупція у київській владі — ефір Київський час

Text

17:50 Умова Трампа щодо України і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:05 Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — суми з 1 березня

21 лютого 2025

07:01 ПриватБанк почне стягувати 80 грн — що і коли стане платним

4 березня 2025

17:12 Вартість яєць злетіла в космос — що сталося з цінами в АТБ

27 лютого 2025

07:05 Що буде з мінімальною зарплатою в Україні — сума з 1 березня

1 березня 2025

22:36Висловив підтримку — Залужний опублікував фото з Зеленським

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

1 березня 2025

07:23 В'їзд до ЄС лише за гроші — які зміни готують українцям у 2025

02:30 Мобілізація українців 50+ років — що зміниться з 1 березня

20 лютого 2025

22:47 "Байрактар" збив бомбардувальник РФ — соцмережі

24 лютого 2025

03:11 Пачка сиру і 20 хв — цей десерт краще Медовика і Наполеона