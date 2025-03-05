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Яка ситуація із захворюваністю на ГРВІ та COVID в Україні

5 березня 2025 18:35
Андрій Плахонін - Редактор
Скільки людей захворіло на ГРВІ, грип та COVID-19 минулого тижня в Україні
Дівчина лікується від ГРВІ. Фото: Freepik
Андрій Плахонін - Редактор

Минулого тижня в Україні захворіли 273 220 людей на ГРВІ, грип та COVID-19, із них 144 335 — діти. Попри це, наразі спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України у середу, 5 березня. 

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За даними МОЗ, пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 на рівні країни був зафіксований у лютому. Однак у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків. 

За тиждень до медзакладів з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій потрапило 9 048 пацієнтів. 
 
Зазначається, що нині у лікарнях України достатньо ліжок для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, рівень госпіталізації — не перевищено.  

Порівняно з минулим епідсезоном захворюваність на 13% нижча. Віруси грипу циркулюють у 22 областях. Від січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири — серед дітей. Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.  

Від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли 2 991 977 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 18 829 пацієнтів — підтверджено COVID-19.  

Де найвищий рівень захворюваності по Україні

Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у п'яти областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій. Ще у 12 — спостерігається середній рівень: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській.  

У МОЗ нагадали, що за перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд тощо). 

Найефективнішим способом посилення імунітету проти грипу та COVID-19 у світі визнана вакцинація. Щеплення проти грипу рекомендовано робити щосезону. Вакцину корейського або французького виробництва можна купити в аптеці. Обидві вакцини пройшли державний контроль якості. Крім того, усі області забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19. Вакцинуватися можна в пунктах щеплення у медзакладі після консультації у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ повідомляли, що сезон грипу та гострих респіраторних інфекцій стартував у жовтні і триватиме до травня наступного року. У цей період ризик зараження значно збільшується.

Крім того, у лютому цього року в Україні фіксували спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. 

МОЗ здоров'я ГРВІ грип COVID

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