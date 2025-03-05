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Какова ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID в Украине

5 марта 2025 18:35
Андрей Плахонин - Редактор
Сколько людей заболело ОРВИ, гриппом и COVID-19 на прошлой неделе в Украине
Девушка лечится от ОРВИ. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

На прошлой неделе в Украине заболели 273 220 человек ОРВИ, гриппом и COVID-19, из них 144 335 — дети. Несмотря на это, сейчас наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в среду, 5 марта.

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По данным Минздрава, пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на уровне страны был зафиксирован в феврале. Однако в марте, наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев.

За неделю в медучреждения с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций попало 9 048 пациентов.

Отмечается, что сейчас в больницах Украины достаточно коек для пациентов с осложнениями ОРВИ, уровень госпитализации — не превышен.

По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 13% ниже. Вирусы гриппа циркулируют в 22 областях. С января зарегистрировано 33 летальных случая в результате осложнений заболевания, из которых четыре — среди детей. Умершие не имели профилактических прививок против гриппа.

С начала эпидемического сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 2 991 977 человек. У большинства обнаружили респираторно-вирусные инфекции, только у 18 829 пациентов — подтверждено COVID-19.

Где самый высокий уровень заболеваемости по Украине

Превышение эпидпорога высокого уровня зафиксировано в 5 областях: Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. Еще в 12 — наблюдается средний уровень: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской.

В Минздраве напомнили, что при первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег (оставаться дома, использовать индивидуальную посуду и т.д.).

Самым эффективным способом усиления иммунитета против гриппа и COVID-19 в мире признана вакцинация. Прививки против гриппа рекомендуется делать каждый сезон. Вакцину корейского или французского производства можно купить в аптеке. Обе вакцины прошли государственный контроль качества. Кроме того, все области обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19. Вакцинироваться можно в пунктах прививки в медучреждении после консультации у своего семейного врача.

Напомним, что ранее в Минздраве сообщали, что сезон гриппа и острых респираторных инфекций стартовал в октябре и продлится до мая следующего года. В этот период риск заражения значительно увеличивается.

Кроме того, в феврале этого года, в Украине фиксировали вспышку заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией.

Минздрав здоровье ОРВИ грипп COVID

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