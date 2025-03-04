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Як вберегтися від грипу — прості правила

4 березня 2025 22:28
Анастасія Писаненко - редактор
Як вберегтися від грипу — прості правила
Жінка з простудою. Фото ілюстративне: Pexels
Анастасія Писаненко - редактор

Сезон грипу та гострих респіраторних інфекцій стартував у жовтні і триватиме до травня наступного року. У цей період ризик зараження значно збільшується.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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За інформацією Центру грипу та ГРВІ МОЗ України, на третьому тижні жовтня захворіло понад 140 тисяч осіб. Найчастіше хворіли та потребували медичної допомоги діти до 14 років. Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Київській області (659,9 на 100 тисяч населення), а найнижчий — в Одеській (152,1 на 100 тисяч населення). Смертельних випадків від ускладнень, спричинених грипом, на звітному тижні не було.
Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

  • різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),
  • головний біль, біль у м'язах, біль у горлі,
  • кашель,
  • нежить.

Якщо стан хворої людини погіршується, не зволікайте з госпіталізацією, адже тепер під загрозою — її життя.

Як не захворіти на грип

Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний період для щеплення — початок осені (вересень–жовтень). Однак вакцинацію можна проводити й пізніше, протягом усього сезону грипу. На відміну від поширених міфів, вакцинація не знижує, а, навпаки, підвищує здатність організму боротися з грипом. Імунітет після щеплення формується за 7-14 днів.

За рекомендацією ВООЗ, для забезпечення максимального захисту від вірусів, які очікуються в цьому сезоні, щорічно змінюється склад штамів вакцин. Для Північної півкулі на сезон 2017–2018 років до складу вакцин проти грипу були включені такі штами вірусів:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 — подібний вірус,
  • A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус,
  • вірус B/Brisbane/60/2008.

На сьогодні оновлений штамовий склад затверджено для 4 вакцин проти грипу — ІНФЛУВАК, ІНФЛУЕНЗА ВАКСІН, ДЖІСІ ФЛЮ та ВАКСІГРИП.

Корисні звички для профілактики грипу

Хоча найефективніший спосіб захиститися від сезонного грипу — щорічна вакцинація, дотримання кількох простих правил також допоможе уникнути захворювання.

"Захворів — сиди вдома"

Візьміть лікарняний. Грип швидко передається, тому так званий "трудовий героїзм" (коли ви хворі йдете на роботу) лише сприятиме поширенню інфекції.

Уникайте близького контакту з хворим

Намагайтеся якнайменше перебувати поряд із людьми, у яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

Прикривайте ніс та рот

Під час кашлю та чхання грип розповсюджується особливо швидко. Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.

Мийте руки

Часте миття рук допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

Намагайтеся не торкатися обличчя

На руках дуже багато мікробів. Торкаючись руками обличчя ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

Провітрюйте та дезинфікуйте приміщення

Регулярно провітрюйте приміщення, ретельно очищайте та дезинфікуйте поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

Привчіть себе до корисних звичок

Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що в Україні спостерігається спалах захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію. У п'яти областях зафіксовано підвищений епідеміологічний поріг.

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МОЗ хвороба грип симптоми інфекції

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