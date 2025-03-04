Как уберечься от гриппа — простые правила
Сезон гриппа и острых респираторных инфекций стартовал в октябре и продлится до мая следующего года. В этот период риск заражения значительно увеличивается.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
ОРВИ распространяется по стране
По информации Центра гриппа и ОРВИ Минздрава Украины, на третьей неделе октября заболело более 140 тысяч человек. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи дети до 14 лет. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Киевской области (659,9 на 100 тысяч населения), а самый низкий — в Одесской (152,1 на 100 тысяч населения). Смертельных случаев от осложнений, вызванных гриппом, на отчетной неделе не было.
Симптомы гриппа
Обычно симптомы гриппа появляются внезапно. Чаще всего это:
- резкое повышение температуры тела (более 38 °С),
- головная боль, боль в мышцах, боль в горле,
- кашель,
- насморк.
Если состояние больного человека ухудшается, не медлите с госпитализацией, ведь теперь под угрозой — его жизнь.
Как не заболеть гриппом
Самым эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальный период для прививки — начало осени (сентябрь-октябрь). Однако вакцинацию можно проводить и позже, в течение всего сезона гриппа. В отличие от распространенных мифов, вакцинация не снижает, а, наоборот, повышает способность организма бороться с гриппом. Иммунитет после прививки формируется за 7-14 дней.
По рекомендации ВОЗ, для обеспечения максимальной защиты от вирусов, которые ожидаются в этом сезоне, ежегодно меняется состав штаммов вакцин. Для Северного полушария на сезон 2017-2018 годов в состав вакцин против гриппа были включены следующие штаммы вирусов:
- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 — подобный вирус,
- A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подобный вирус,
- вирус B/Brisbane/60/2008.
На сегодня обновленный штаммовый состав утвержден для 4 вакцин против гриппа — ИНФЛУВАК, ИНФЛУЭНЗА ВАКСИН, ДЖИСИ ФЛЮ и ВАКСИГРИП.
Полезные привычки для профилактики гриппа
Хотя самый эффективный способ защититься от сезонного гриппа — ежегодная вакцинация, соблюдение нескольких простых правил также поможет избежать заболевания.
"Заболел — сиди дома"
Возьмите больничный. Грипп быстро передается, поэтому так называемый "трудовой героизм" (когда вы больные идете на работу) только будет способствовать распространению инфекции.
Избегайте близкого контакта с больным
Старайтесь как можно меньше находиться рядом с людьми, у которых простуда, насморк или кашель. Если заболели вы, то держите дистанцию с другими людьми, чтобы уберечь их от болезни.
Прикрывайте нос и рот
Во время кашля и чихания грипп распространяется особенно быстро. Прикройте салфеткой рот и нос — это снизит вероятность передачи инфекции другим.
Мойте руки
Частое мытье рук поможет защититься от микробов. Если рядом нет воды и мыла, используйте спреи для рук на спиртовой основе.
Старайтесь не касаться лица
На руках очень много микробов. Касаясь руками лица вы увеличиваете шансы микробов попасть в организм через глаза, рот и нос.
Проветривайте и дезинфицируйте помещение
Регулярно проветривайте помещение, тщательно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома, на работе или в учебных заведениях. Это особенно важно, если в помещении находится больной.
Приучите себя к полезным привычкам
Будьте физически активными, избегайте стресса, высыпайтесь, пейте много воды и питайтесь питательной пищей.
Напомним, в Минздраве заявляли, что в Украине наблюдается вспышка заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. В пяти областях зафиксирован повышенный эпидемиологический порог.
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