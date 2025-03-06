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Влияние соцсетей на организм — ученые провели исследование

6 марта 2025 09:14
Андрей Плахонин - Редактор
Как социальные сети влияют на организм — результаты исследований
Соцсети. Фото: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Ученые провели исследование и выяснили, как социальные сети влияют на организм человека. Оказалось, что это имеет определенные последствия на здоровье.

Об этом сообщает Science Alert.

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Влияние соцсетей на организм

Люди тратят около двух часов в день на социальные сети.

Платформы, как TikTok и Instagram, имеют настолько мощное влияние на пользователей, что оторваться от ленты становится трудно.

Ученые провели исследование, в котором 54 человека в течение 15 минут просматривали Instagram. Для измерения пульса и реакции кожи использовали специальные датчики.

По итогам результатов, сердцебиение замедляется, но потоотделение увеличивается. Это указывает на высокий уровень вовлеченности, когда человек полностью поглощается просмотром ленты или контента.

Ученые провели дополнительный эксперимент, предложив участникам прекратить пользоваться Instagram и перейти к чтению новостей. Результаты показали, что их пульс ускорился, а уровень стресса вырос. Многие участники испытывали тревогу и желание вернуться к социальным сетям.

Напомним, на прошлой неделе в Украине зафиксировали 273 220 случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, из которых 144 335 пришлись на детей.

Также врачи указали на основные признаки, которые могут свидетельствовать о дефиците белка в организме.

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