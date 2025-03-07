Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств

Влияние повышенного холестерина на здоровье. Фото: Freepik

Высокий уровень холестерина может годами не давать о себе знать, но со временем вызывает серьезные осложнения здоровья, в частности является причиной развития таких болезней, как атеросклероз, инфаркты и инсульты. Врачи отмечают, что самый эффективный способ контроля уровня холестерина — правильное питание, и назвали продукт, который способен значительно снизить уровень холестерина в крови.

Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной на Harvard Health.

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Как яблоки влияют на холестерин

Как отмечают эксперты Harvard Health, яблоки обладают уникальными свойствами, помогающими контролировать уровень "плохого" холестерина в крови. Благодаря высокому содержанию пектина, они замедляют процесс всасывания холестерина в кишечнике, препятствуя его попаданию в кровоток. Научные исследования подтверждают, что именно этот вид клетчатки, присутствующий в яблоках, эффективно борется с липопротеинами низкой плотности, которые способствуют развитию атеросклероза.

Специалисты Исследовательского центра Mayo Clinic отмечают, что регулярное употребление яблок положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Растворимая клетчатка в их составе способствует снижению концентрации холестерина, что помогает предотвратить закупорку сосудов. Медики советуют включать в рацион от пяти до десяти граммов клетчатки в день, что будет способствовать общему укреплению организма.

Кливлендская клиника также подтверждает пользу этого фрукта, отмечая, что яблоки помогают не только регулировать уровень холестерина, но и стабилизируют артериальное давление, поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови и улучшают работу кишечника.

Дополнительные данные были получены в ходе исследования, опубликованного в "Американском журнале клинического питания" (The American Journal of Clinical Nutrition). Ученые изучали влияние сорта Renetta Canada и пришли к выводу, что если ежедневно употреблять два больших яблока, то уже в течение двух месяцев уровень "плохого" холестерина существенно снизится без влияния на уровень "хорошего".

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