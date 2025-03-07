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Какой фрукт лучше всего снижает холестерин — ответ ученых

7 марта 2025 12:31
Андрей Плахонин - Редактор
Назван простой способ снизить уровень холестерина без лекарств
Влияние повышенного холестерина на здоровье. Фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

Высокий уровень холестерина может годами не давать о себе знать, но со временем вызывает серьезные осложнения здоровья, в частности является причиной развития таких болезней, как атеросклероз, инфаркты и инсульты. Врачи отмечают, что самый эффективный способ контроля уровня холестерина — правильное питание, и назвали продукт, который способен значительно снизить уровень холестерина в крови.

Об этом говорится в статье исследователей, опубликованной на Harvard Health.

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Как яблоки влияют на холестерин

Как отмечают эксперты Harvard Health, яблоки обладают уникальными свойствами, помогающими контролировать уровень "плохого" холестерина в крови. Благодаря высокому содержанию пектина, они замедляют процесс всасывания холестерина в кишечнике, препятствуя его попаданию в кровоток. Научные исследования подтверждают, что именно этот вид клетчатки, присутствующий в яблоках, эффективно борется с липопротеинами низкой плотности, которые способствуют развитию атеросклероза.

Специалисты Исследовательского центра Mayo Clinic отмечают, что регулярное употребление яблок положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Растворимая клетчатка в их составе способствует снижению концентрации холестерина, что помогает предотвратить закупорку сосудов. Медики советуют включать в рацион от пяти до десяти граммов клетчатки в день, что будет способствовать общему укреплению организма.

Кливлендская клиника также подтверждает пользу этого фрукта, отмечая, что яблоки помогают не только регулировать уровень холестерина, но и стабилизируют артериальное давление, поддерживают нормальный уровень глюкозы в крови и улучшают работу кишечника.

Дополнительные данные были получены в ходе исследования, опубликованного в "Американском журнале клинического питания" (The American Journal of Clinical Nutrition). Ученые изучали влияние сорта Renetta Canada и пришли к выводу, что если ежедневно употреблять два больших яблока, то уже в течение двух месяцев уровень "плохого" холестерина существенно снизится без влияния на уровень "хорошего".

Напомним, ученые сделали исследование, как социальные сети влияют на организм человека.

Также врачи объяснили, как влияет на организм человека недостаток белка в организме и какие симптомы об этом свидетельствуют.

продукты еда здоровье врачи холестерин

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14:39 Зарплаты украинцев выросли — у кого взлетел доход почти на 100%

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