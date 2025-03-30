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Температура выше 38 °C — как лечить лихорадку дома

30 марта 2025 17:40
Андрей Плахонин - Редактор
Лечение лихорадки — как правильно снижать температуру
Насморк у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Лихорадка является одним из симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Речь идет о повышении температуры тела выше 38 °C.

О лечении рассказала эксперт Национального портала по иммунизации, семейный врач, врач-фтизиопульмонолог Оксана Молодая.

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Если температура не вызывает дискомфорта (обычно до 38,5 °С), ее можно не снижать или ограничиться только физическими способами охлаждения.

  • расстегнуть одежду;
  • открыть окна;
  • проветрить помещение — температура в комнате должна быть не выше 20 °С;
  • принять ванну с теплой водой с постепенным ее охлаждением.

Если человеку некомфортно или температура выше, тогда нужно принимать жаропонижающий препарат.

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Лечение лихорадки. Фото: МИНЗДРАВ

Для снижения температуры следует применять препараты на основе ибупрофена или парацетамола (ацетаминофена).

Использование других лекарств в домашних условиях нецелесообразно и может быть вредным. Важно не превышать рекомендованную суточную дозу.

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Лечение лихорадки. Фото: МИНЗДРАВ

Эксперт Национального портала по иммунизации объяснила, как правильно рассчитать разовую дозу ибупрофена и парацетамола.

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Лечение лихорадки. Фото: МИНЗДРАВ

Что делать, если после лекарств температура не снижается?

Температура не должна резко снижаться до 36,6 °С, поскольку это может быть опасным. Эффективность жаропонижающего препарата подтверждает уменьшение температуры хотя бы на один градус.

Также нормально, если через 2-3 часа она снова начнет повышаться.

"Температура — одна из защитных реакций организма. Она будет и должна повышаться в течение активной фазы любой вирусной или бактериальной инфекции. Это является вариантом ее нормального течения", — отметила Оксана Молодая.

Напомним, вакцинация против COVID-19 в редких случаях может иметь побочные эффекты, которые влияют на сердечно-сосудистую, гематологическую или нервную системы.

Недавно на Львовщине впервые в этом сезоне зафиксировали случай метапневмовирусной инфекции.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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