Лечение лихорадки — как правильно снижать температуру

Температура выше 38 °C — как лечить лихорадку дома
Лихорадка является одним из симптомов гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Речь идет о повышении температуры тела выше 38 °C.
О лечении рассказала эксперт Национального портала по иммунизации, семейный врач, врач-фтизиопульмонолог Оксана Молодая.
Как бороться с лихорадкой дома
Если температура не вызывает дискомфорта (обычно до 38,5 °С), ее можно не снижать или ограничиться только физическими способами охлаждения.
- расстегнуть одежду;
- открыть окна;
- проветрить помещение — температура в комнате должна быть не выше 20 °С;
- принять ванну с теплой водой с постепенным ее охлаждением.
Если человеку некомфортно или температура выше, тогда нужно принимать жаропонижающий препарат.
Для снижения температуры следует применять препараты на основе ибупрофена или парацетамола (ацетаминофена).
Использование других лекарств в домашних условиях нецелесообразно и может быть вредным. Важно не превышать рекомендованную суточную дозу.
Эксперт Национального портала по иммунизации объяснила, как правильно рассчитать разовую дозу ибупрофена и парацетамола.
Что делать, если после лекарств температура не снижается?
Температура не должна резко снижаться до 36,6 °С, поскольку это может быть опасным. Эффективность жаропонижающего препарата подтверждает уменьшение температуры хотя бы на один градус.
Также нормально, если через 2-3 часа она снова начнет повышаться.
"Температура — одна из защитных реакций организма. Она будет и должна повышаться в течение активной фазы любой вирусной или бактериальной инфекции. Это является вариантом ее нормального течения", — отметила Оксана Молодая.
Напомним, вакцинация против COVID-19 в редких случаях может иметь побочные эффекты, которые влияют на сердечно-сосудистую, гематологическую или нервную системы.
Недавно на Львовщине впервые в этом сезоне зафиксировали случай метапневмовирусной инфекции.
Читайте Новини.LIVE!