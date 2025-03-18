На Львівщині вперше за епідсезон виявили метапневмовірус

На Львівщині виявили перший випадок метапневмовірусу за пів року
У Львівській області попереднього тижня вперше за сезон був виявлений метапневмовірус. Водночас фіксується зниження захворювання на грип та ГРВІ.
Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
Метапневмовірус на Львівщині
"Вперше за попередній тиждень було виявлено метапневмовірус!", — йдеться у повідомленні.
За даними медиків, паралельно циркулюють віруси грипу А, В, аденовірус, РС-вірус, а також підтверджено шість випадків коронавірусу.
Водночас у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 знизилась на 12,2% — на 2 679 випадків. Загалом зафіксовано 19 209 випадків грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, а попереднього тижня було 21 888 випадків.
Крім того, протягом 10-16 березня інтенсивний показник захворюваності в області перевищив епідемічний поріг на 79,9%.
Що таке метапневмовірус
Метапневмовірус циркулює протягом кожного епідсезону, симптоми схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель і температура.
Однак цей вірус перебігає значно легше та дуже рідко викликає ускладнення порівняно з грипом.
Аби уникнути захворювання на метапневмовірус варто дотримуватися таких порад:
- регулярно мити руки з милом;
- уникати контактів із хворими людьми;
- при будь-яких симптомах захворювання під час кашлю прикривати рот серветкою чи згином ліктя;
- періодично провітрювати приміщення.
Раніше науковиця повідомила, що наразі триває робота над створенням вакцини проти метапневмовірусу.
А ВООЗ попередила про збільшення кількості випадків захворювання на кір у світі.
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